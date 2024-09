Sabalenka nie wytrzymała, przeszywający krzyk. Wszystko w takim momencie

W nocy z czwartku na piątek według czasu środkowoeuropejskiego Aryna Sabalenka zapisała na swym koncie kolejne ważne osiągnięcie w karierze - po raz drugi z rzędu awansowała ona bowiem do finału US Open i bez wątpienia liczy na to, że tym razem w końcu uda jej się sięgnąć po wymarzony tytuł w Nowym Jorku. Jej spotkanie z Emmą Navarro obfitowało w wiele ciekawych elementów, a co najmniej jeden z nich można uznać za... mimo wszystko lekko nietypowy. Kibice zgromadzeni na trybunach z pewnością zapamiętali pewne zachowanie Białorusinki.