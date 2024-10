Sabalenka nie wytrzymała. Fatalne zachowanie, kibice wygwizdali Białorusinkę [WIDEO]

Szalony mecz Sabalenki. Białorusinka w finale Wuhan Open

W trzecim secie nie brakowało zwrotów akcji. Aryna Sabalenka prowadziła 4:1, a później Coco Gauff doprowadziła do remisu 4:4. Amerykance w tych trzech gemach wychodziło dosłownie wszystko. W tamtym momencie to ona wydawała się być bliżej ostatecznego triumfu.

Coco Gauff mecz zakończyła w bardzo symboliczny sposób - 21. w tym spotkaniu podwójnym błędem. Sabalenka wygrała seta 6:4, a w całym półfinale było 2:1 dla Białorusinki . To właśnie ona w wielkim finale zmierzy się z Zheng Qinwen lub Wang Xinyu.

Chińczycy w finale na pewno nie będą za Sabalenką. Zagra ich rodaczka

- To nie będzie łatwe. Mam moją drużynę, moich przyjaciół i rodzinę. Wiele osób na całym świecie mnie wspiera, więc będę na tym skupiona. Będę walczyć i cieszyć się tą atmosferę. Będę jednak bardzo wdzięczna, gdyby ktokolwiek z was będzie wspierał mnie w tym finale. Wiem, że szanse na to są małe - wyznała z uśmiechem Sabalenka.