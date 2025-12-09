Sabalenka nie ogląda się już na Świątek. Teraz ma inny cel. Trwa wyścig z czasem

Aryna Sabalenka zanotowała w minionym sezonie świetny bilans gier: 63-12. To oznacza, że zwycięsko kończyła 84 proc. spotkań. Tyle wystarczyło, by utrzymać pozycję liderki światowego rankingu.

Uzyskiwane na korcie rezultaty w naturalny sposób przełożyły się na dochody Białorusinki. Tak udanego roku pod względem finansowym nie notowała nigdy wcześniej. Zarobiła 30 mln dolarów - połowę na korcie, połowę z kontraktów reklamowych i sponsorskich.

Sabalenka w szalonym pościgu za młodszą z sióstr Williams. Do liderki brakuje jej blisko 50 mln dolarów

Sabalenka była drugą najlepiej zarabiającą sportsmenką w 2025 roku. Pod tym względem musiała uznać jedynie supremację Coco Gauff. Pełną listę, z Igą Świątek w czołówce, znajdziesz TUTAJ.

Gdzie Białorusinka najlepiej zadbała o zasilenie konta? Zgarnęła cztery tytuły. Ten najważniejszy to efekt triumfu w US Open (5 mln dolarów). Bezkonkurencyjna okazała się też w Miami i Madrycie (WTA 1000) oraz w Brisbane (WTA 500).

Łączna suma nagród pieniężnych (pieniądze tylko z kortu) wywalczonych przez Sabalenkę wynosi obecnie 45 175 621 dolarów. Na liście wszech czasów daje jej to drugą lokatę w erze Open. A jeszcze w lipcu na tej samej liście była dopiero dziewiąta.

Niekwestionowaną liderką zestawianie pozostaje Serena Williams. Wzbogaciła się o 94 816 730 dolarów. Czy Sabalenka zdoła wejść na równie wysoki pułap?

Odpowiedzi na tak postawione pytanie należy udzielać ostrożnie. Pierwsza rakieta świata w przyszłym roku skończy 28 lat. Nie ma żadnej gwarancji, że utrzyma sportowy poziom przynajmniej przez kolejne 2-3 sezony.

A gdyby ktoś jeszcze nie słyszał - 44-letnia Serena zapowiedziała właśnie... kolejny powrót do zawodowego tenisa.

Aryna Sabalenka o rywalizacji z Igą Świątek: Musimy trzymać się razem. WIDEO AP © 2024 Associated Press

