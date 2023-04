Sabalenka nie może przeboleć utraty głównej nagrody. Zwróciła się do sponsora

Iga Świątek nie miała sobie równych podczas turnieju WTA w Stuttgarcie. Nasza najlepsza tenisistka w wielkim stylu wróciła do gry po kontuzji żeber. Swój udział w rozgrywkach z racji, że miała wolny los, rozpoczęła dopiero od drugiej rundy. Tam jej rywalką była Chinka Qinwen Zheng, którą Polka pokonała 6:1, 6:4. Później na drodze lideki światowego rankingu stanęła Karolina Pliskova. Świątek z reprezentantką Czech poradziła sobie bez przeszkód, wygrywając 4:6, 6:1, 6:2 . Mecz o finał turnieju trwał kilkanaście minut, bowiem kolejna przeciwniczka raszynianki, Ons Jabeur nieszczęśliwie nabawiła się kontuzji łydki i skreczowała.

"Gratulacje dla Igi oraz całej jej dużyny. Mam jedno pytanie do sponsorów: czy gdy dotrę do następnego finału, to będę mogła otrzymać jakieś dodatkowe auto? Dziękuję wszystkim za organizację tego turnieju, bardzo się cieszyłam, że mogłam tu grać" - powiedziała reprezentantka Białorusi po finałowym starciu w Stuttgarcie.