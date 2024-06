Sabalenka nie mogła przejść obok tego obojętnie. Co za odpowiedź na zarzut

Aryna Sabalenka ostatnio mierzyła się ze sporymi problemami natury zdrowotnej. Kreczowała w półfinale turnieju w Berlinie i powoli dochodziła do zdrowia przed Wimbledonem. Już w sezonie "mączkowym" skarżyła się na doskwierające jej bóle. Nie wiadomo, czy na Wimbledon przyjechała w pełni sił.

Aryna Sabalenka trenowała z Ons Jabeur

Tuż przed Wimbledonem przyszedł czas na to, by dobrać sobie odpowiednich sparing partnerów. Iga Świątek z tej okazji trenowała na korcie centralnym z Caroline Garcią , a Aryna Sabalenka skorzystała z pomocy jednej ze swoich bliskich koleżanek, czyli Ons Jabeur.

Aryna Sabalenka odpowiada na zaczepkę

Pod zdjęciami swój komentarz zostawiła przyjaciółka Aryny Sabalenki, Paula Badosa. Hiszpanka również pojawi się na Wimbledonie, by walczyć o punkty w rankingu po tym, jak wróciła do gry po kontuzji. Nie mogła przeżyć tego, co zobaczyła na profilu rankingowej trójki.