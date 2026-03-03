Sabalenka nie mogła dłużej milczeć. Wielkie zmiany w jej teamie, oficjalnie ogłasza
Aryna Sabalenka przyzwyczaiła kibiców do wielkich emocji na korcie, ale tym razem wywołała poruszenie poza nim. Liderka światowego rankingu kobiecego tenisa powraca do rywalizacji po dłuższej przerwie, a przed pierwszym meczem w Indian Wells poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych o powiększeniu swojego teamu.
Aryna Sabalenka od kilku sezonów należy do ścisłej czołówki światowego tenisa. Triumfatorka turniejów wielkoszlemowych, liderka rankingu WTA i jedna z najbardziej widowiskowo grających zawodniczek w tourze słynie z potężnego serwisu oraz bezkompromisowego stylu na korcie. Jej sportowa determinacja i charyzma sprawiły, że zyskała rzeszę fanów na całym świecie, a każdy jej start budzi ogromne emocje.
Białorusinka aktywnie działa również w mediach społecznościowych, gdzie regularnie dzieli się z kibicami kulisami życia zawodowego i prywatnego. Publikuje zdjęcia z treningów, podróży na turnieje, a także bardziej osobiste momenty, pokazując, jak wygląda codzienność tenisistki na najwyższym poziomie. Tym razem postanowiła zaprezentować coś wyjątkowego - do jej "teamu" dołączył nowy, czworonożny członek.
Aryna Sabalenka przedstawiła fanom swojego pupila. "Poznajcie Asha"
Sabalenka opublikowała na Instagramie zdjęcia, do których pozowała z uroczym szczeniakiem. "Team Tiger ma nowy nabytek. Poznajcie Asha" - napisała pod fotografiami. Tym samym zdradziła, że została właścicielką psa rasy Cavalier King Charles Spaniel. Niewielki, długouchy pupil o łagodnym spojrzeniu natychmiast skradł serca internautów.
Nowy domownik pojawił się w szczególnym momencie sezonu. Sabalenka, podobnie jak Iga Świątek, zrezygnowała z udziału w turnieju rangi WTA 1000 w Dubaju, by lepiej przygotować się do kolejnych startów. Już wkrótce zobaczymy ją w prestiżowym Indian Wells, gdzie ponownie będzie jedną z głównych faworytek do tytułu. Zanim jednak ruszy do walki o kolejne trofea, postanowiła podzielić się z fanami radosną nowiną.
Pod postem momentalnie pojawiło się mnóstwo komentarzy. Fani są zachwyceni i nie kryją zauroczenia nowym członkiem "Team Tiger". Wszystko wskazuje na to, że Ash będzie teraz regularnie pojawiać się w relacjach tenisistki i - przynajmniej w mediach społecznościowych - skutecznie kraść show swojej utytułowanej właścicielce.