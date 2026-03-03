Aryna Sabalenka od kilku sezonów należy do ścisłej czołówki światowego tenisa. Triumfatorka turniejów wielkoszlemowych, liderka rankingu WTA i jedna z najbardziej widowiskowo grających zawodniczek w tourze słynie z potężnego serwisu oraz bezkompromisowego stylu na korcie. Jej sportowa determinacja i charyzma sprawiły, że zyskała rzeszę fanów na całym świecie, a każdy jej start budzi ogromne emocje.

Białorusinka aktywnie działa również w mediach społecznościowych, gdzie regularnie dzieli się z kibicami kulisami życia zawodowego i prywatnego. Publikuje zdjęcia z treningów, podróży na turnieje, a także bardziej osobiste momenty, pokazując, jak wygląda codzienność tenisistki na najwyższym poziomie. Tym razem postanowiła zaprezentować coś wyjątkowego - do jej "teamu" dołączył nowy, czworonożny członek.

Aryna Sabalenka przedstawiła fanom swojego pupila. "Poznajcie Asha"

Sabalenka opublikowała na Instagramie zdjęcia, do których pozowała z uroczym szczeniakiem. "Team Tiger ma nowy nabytek. Poznajcie Asha" - napisała pod fotografiami. Tym samym zdradziła, że została właścicielką psa rasy Cavalier King Charles Spaniel. Niewielki, długouchy pupil o łagodnym spojrzeniu natychmiast skradł serca internautów.

Nowy domownik pojawił się w szczególnym momencie sezonu. Sabalenka, podobnie jak Iga Świątek, zrezygnowała z udziału w turnieju rangi WTA 1000 w Dubaju, by lepiej przygotować się do kolejnych startów. Już wkrótce zobaczymy ją w prestiżowym Indian Wells, gdzie ponownie będzie jedną z głównych faworytek do tytułu. Zanim jednak ruszy do walki o kolejne trofea, postanowiła podzielić się z fanami radosną nowiną.

Pod postem momentalnie pojawiło się mnóstwo komentarzy. Fani są zachwyceni i nie kryją zauroczenia nowym członkiem "Team Tiger". Wszystko wskazuje na to, że Ash będzie teraz regularnie pojawiać się w relacjach tenisistki i - przynajmniej w mediach społecznościowych - skutecznie kraść show swojej utytułowanej właścicielce.

Aryna Sabalenka AFP

Aryna Sabalenka Patrick HAMILTON AFP

Aryna Sabalenka MARK AVELLINO AFP

