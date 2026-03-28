Sabalenka nie mogła dłużej milczeć. Po latach zdradziła swój "sekret"

Aryna Sabalenka to jedna z największych gwiazd współczesnego tenisa. Białorusinka od kilku lat należy do ścisłej światowej czołówki, a w swojej karierze sięgnęła już po wiele prestiżowych tytułów - triumfowała w imprezach wielkoszlemowych, a także wielokrotnie wygrywała turnieje rangi WTA 1000. Obecnie zajmuje pierwsze miejsce w rankingu WTA i utrzymuje status jednej z najbardziej dominujących tenisistek na świecie.

Pochodząca z Mińska gwiazda nie ogranicza się jednak wyłącznie do sportowej rywalizacji - bardzo dba również o relacje z kibicami i stara się być z nimi w stałym kontakcie. Dlatego też aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie pokazuje zarówno kulisy swojej kariery, jak i fragmenty życia prywatnego. Publikuje materiały m.in. na TikToku, a także dzieli się treściami na Instagramie, budując wizerunek autentycznej i otwartej osoby. Jej aktywność w sieci regularnie przyciąga uwagę fanów i mediów, a publikowane nagrania często stają się viralowe.

Aryna Sabalenka pokazała, jak przygotowuje swoją fryzurę na mecze. "Wielu z was pytało"

Teraz liderka światowego rankingu kobiecego tenisa postanowiła uchylić rąbka tajemnicy i odpowiedzieć na jedno z najczęściej zadawanych przez kibiców pytań. Po wielu wiadomościach od fanów zdecydowała się opublikować specjalny materiał, w którym pokazuje, jak przygotowuje swoją charakterystyczną fryzurę na mecz. W krótkim tutorialu zdradza krok po kroku, jak układa włosy, by były wygodne, trwałe i nie przeszkadzały podczas intensywnej gry na korcie.

"Okay kochani, oto tutorial mojej fryzury na mecze, treningi i dni pełne obowiązków. Będziecie potrzebować dwóch gumek do włosów - jednej większej i drugiej nieco mniejszej. Do tego pięć wsuwek do włosów. Zazwyczaj używam dwóch po jednej stronie, dwóch po drugiej i jednej z tyłu głowy ponieważ mam mnóstwo "baby hair" i przez to moje włosy są dosłownie wszędzie. Lubię zostawiać sobie przedziałek na środku. (...) Teraz robimy kucyka. Myślę, że jest to super proste, ale pokażę na wszelki wypadek, gdybyście nie wiedzieli, jak związać włosy w kucyk. (...) Fryzura musi się dobrze trzymać, bo nie chcemy, żeby gumka zsunęła się podczas meczu. (...) Teraz bierzemy kolejną gumkę i skręcamy nasz kucyk, aby stworzyć koczka. Zabezpieczam go gumką trzy razy. (...) Ponieważ na korcie może być wietrznie, a ja mam wiele "baby hair" z przodu, zabezpieczymy włosy wsuwkami. (...) To super łatwe, ale wielu z was pytało, więc robię ten prosty tutorial. (...) Teraz wszystko jest zabezpieczone, nic się nie rusza. (...) I oto ona - moja fryzura na kort. Super prosta, super gładka i super zabezpieczona" - słyszymy na nagraniu.

Nagranie szybko zdobyło popularność i spotkało się z entuzjastyczną reakcją obserwatorów. Wielu kibiców podziękowało Białorusince, że wreszcie podzieliła się swoim "sekretem" ze światem.

Aryna Sabalenka William West AFP

Aryna Sabalenka MARK AVELLINO AFP

Aryna Sabalenka John Walton/Press Association East News

