Sabalenka nie jest już liderką. Zmiana na szczycie. Oto komunikat WTA

Mateusz Stańczyk

Od kilku tygodni rywalizacja w głównym cyklu kobiecych rozgrywek toczy się na kortach ziemnych. Póki co nie zobaczyliśmy jeszcze Aryny Sabalenki w żadnym turnieju na mączce w tym sezonie. Pierwszym startem Białorusinki na tej nawierzchni będą zmagania rangi "1000" w Madrycie. Nieobecność tenisistki z Mińska podczas prestiżowej imprezy w Stuttgarcie miało istotne znaczenie. 27-latka straciła prowadzenie w jednym z rankingów. Potwierdza to poniedziałkowa aktualizacja na stronie WTA. Oto szczegóły.

Aryna Sabalenka wygrała w marcu turnieje WTA 1000 w Indian Wells i Miami
Aryna Sabalenka wygrała w marcu turnieje WTA 1000 w Indian Wells i Miami

Po tym, jak Aryna Sabalenka wygrała turnieje WTA 1000 w Indian Wells i Miami, 27-latka postanowiła sobie zrobić nieco dłuższą przerwę od startów. Początkowo Białorusinka była anonsowana do występu w Stuttgarcie, gdzie w ostatnich czterech sezonach za każdym razem przegrywała w finale. Na kilka dni przed rozpoczęciem prestiżowej niemieckiej imprezy tenisistka z Mińska poinformowała, że nie jest jeszcze w 100% gotowa do gry i w tym roku zabraknie jej podczas rozgrywek u naszych zachodnich sąsiadów.

W związku z tym najwyżej rozstawioną zawodniczką została Jelena Rybakina. Reprezentantka Kazachstanu znalazła się o krok od odpadnięcia w ćwierćfinale, ale najpierw wróciła ze stanu 2:4 w drugim secie meczu z Leylah Fernandez, a potem z 3:5 w decydującej odsłonie, obroniła po drodze dwa meczbole i pokonała Kanadyjkę 6:7(5), 6:4, 7:6(6). Kolejne dwa starcia nie przyniosły już Rybakinie aż takich problemów. Zarówno Mirrę Andriejewą, jak i Karolinę Muchovą pokonała rezultatem 7:5, 6:1. Dzięki temu przedłużyła swoją serię zwycięstw w Stuttgarcie do ośmiu z rzędu i po ubiegłorocznej absencji dołożyła drugi tytuł w tej lokalizacji.

Rybakina przed Sabalenką w jednym zestawieniu WTA

Z perspektywy Jeleny to niejedyne istotne rozstrzygnięcie. Brak Sabalenki w niemieckich zmaganiach otwierał jej szansę na przejęcie pozycji liderki rankingu WTA Race, biorącego pod uwagę wyłącznie wyniki z sezonu 2026. W notowaniu z 13 kwietnia Aryna posiadała 317 pkt przewagi nad Kazaszką. To oznaczało, że jeśli Rybakina zamelduje się w finale turnieju WTA 500, wówczas dojdzie do zmiany na szczycie. Mistrzyni tegorocznego Australian Open zapewniła sobie pierwszą lokatę w tym zestawieniu już w sobotę, pokonując Rosjankę. Dokładając zwycięstwo z Czeszką, tylko powiększyła różnicę między obiema tenisistkami. Obecnie wynosi ona 183 "oczka" na korzyść Jeleny.

Ranking WTA Race (stan na 20.04.2026):

1. Jelena Rybakina - 3983 pkt

2. Aryna Sabalenka - 3800 pkt

3. Jessica Pegula - 2905 pkt

4. Elina Switolina - 2450 pkt

5. Karolina Muchova - 2270 pkt

...

11. Iga Świątek - 1128 pkt

34. Magdalena Fręch - 583 pkt

36. Magda Linette - 558 pkt

W głównym rankingu WTA liderką pozostaje oczywiście Sabalenka, ale jej przewaga nad reprezentantką Kazachstanu stopniała do 2395 pkt. Pozornie wygląda to na sporą różnicę, jednak trzeba pamiętać, że Aryna ma do obrony na mączce znacznie więcej "oczek" od swojej najgroźniejszej konkurentki. Szansy na powrót na podium rankingu nie wykorzystała Iga Świątek. W związku z porażką Coco Gauff z Karoliną Muchovą, Raszyniance wystarczyło zwycięstwo z Mirrą Andriejewą, by zameldować się na trzecim miejscu w poniedziałkowym notowaniu. Ostatecznie lepsza okazała się jednak Rosjanka, przez co Amerykanka wciąż posiada przewagę nad Polką. Aktualnie wynosi ona 6 pkt.

Ranking WTA (stan na 20.04.2026):

1. Aryna Sabalenka - 10895 pkt

2. Jelena Rybakina - 8500 pkt

3. Coco Gauff - 7279 pkt

4. Iga Świątek - 7273 pkt

5. Jessica Pegula - 6136 pkt

...

38. Magdalena Fręch - 1318 pkt

57. Magda Linette - 1059 pkt

Kolejna aktualizacja nastąpi dopiero 4 maja, po turnieju WTA 1000 w Madrycie. Tam wystąpią wszystkie zawodniczki z czołowej piątki głównego kobiecego zestawienia. Zobaczymy, jak sobie poradzi w tych rozgrywkach Raszynianka. W zeszłym sezonie dotarła w nich do półfinału, wyraźnie przegrywając z Coco Gauff. Nasza reprezentantka jest już na miejscu i trenuje w kompleksie Caja Magica.

Aryna Sabalenka nie wystąpiła w tym roku podczas WTA 500 w Stuttgarcie
