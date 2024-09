Sabalenka nie czekała na powrót Świątek. Nadała zaskakującą wiadomość ws. Polki, już jasne

Sabalenka rozpoczęła pogoń za Świątek. Pasjonująca rywalizacja gwiazd

W pewnym momencie strata Białorusinki w rankingu WTA do raszynianki była już kolosalna. 26-latka wzięła się jednak do pracy i sukcesywnie sięga po kolejne triumfu, zmniejszając przepaść dzielącą tenisistki. Sięgnęła po tytuły w Cincinnatti, a co ważniejsze w tegorocznym US Open i niemal dogoniła swoją oponentkę w rankingu WTA Race.