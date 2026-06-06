Sabalenka nie będzie liderką. Andriejewa przejmuje stery w zestawieniu WTA
Za nami druga w tym roku wielkoszlemowa impreza w singlu kobiet. Można zatem powiedzieć, że panie wkroczyły na półmetek sezonu. Powoli klaruje się sytuacja w rankingu Race, który wyłoni osiem zawodniczek z prawem startu w WTA Finals 2026. Po spektakularnym występie w Roland Garros, nieoczekiwanie do gry o udział w listopadowych zmaganiach w Rijadzie włączyła się Maja Chwalińska. Po rywalizacji w stolicy Francji doszło do zmiany liderki w tym zestawieniu. Oto szczegóły.
Ranking WTA Race zbiera osiągi poszczególnych zawodniczek w danym sezonie. Na jego podstawie wyłania się osiem nazwisk, które zagrają w WTA Finals. W regulaminie istnieje pewien wyjątek. Jeśli jakaś tenisistka zdobyła wielkoszlemowy tytuł w ciągu roku, a znajduje się poza TOP 8 tego zestawienia, ona również jest brana pod uwagę przy obsadzie finałów sezonu - pod warunkiem, że uplasuje się na koniec w najlepszej "20" Race.
Liderką tej klasyfikacji przed startem Roland Garros była Jelena Rybakina. Posiadała na swoim koncie 4318 pkt, o 238 więcej od Aryny Sabalenki. Niespodziewanie reprezentantka Kazachstanu pożegnała się z imprezą w Paryżu już na etapie drugiej rundy, po super tie-breaku w trzecim secie z Julią Starodubcewą. W związku z tym pojawiło się wielkie prawdopodobieństwo zmiany numeru jeden w tym rankingu po Szlemie w stolicy Francji. Wystarczyło, że Białorusinka zamelduje się w ćwierćfinale.
Tenisistka z Mińska dokonała tej sztuki w miniony poniedziałek, pokonując po bardzo dobrym spotkaniu Naomi Osakę. Zwycięstwo z Japonką nie oznaczało jednak, że Sabalenka na pewno będzie na pierwszym miejscu w tym zestawieniu po Roland Garros. W grze o pozycję liderki pozostawały także inne tenisistki - np. Mirra Andriejewa. Tym bardziej, że po świetnym meczu Aryny przeciwko Azjatce nic nie pozostało w kolejnej rundzie, kiedy to wypuściła z rąk prowadzenie 6:3, 5:3 w starciu z Dianą Sznajder. 28-latka przegrała dziesięć gemów z rzędu na koniec i nie awansowała do najlepszej "4".
Chwalińska ostatnią nadzieją Sabalenki. Oto ranking WTA Race
Taki obrót spraw otworzył Andriejewej szansę na przejęcie sterów w klasyfikacji. Potrzebowała zwycięstwo w całym turnieju, by znaleźć się na czele WTA Race po Paryżu. Ostatnią nadzieją Sabalenki pozostawała zatem... Maja Chwalińska. Tylko Polka mogła sprawić, że Białorusinka obejmie prowadzenie także w tym zestawieniu po Roland Garros. Nasza reprezentantka sama zagwarantowała sobie niesamowity "skok".
Już awans do finału sprawił, że zamelduje się na co najmniej 14. pozycji (przed turniejem była 130. w Race). Ewentualne zdobycie tytułu oznaczałoby wyprzedzenie Igi Świątek w rankingu sezonowym. Raszynianka spadłaby na 12. miejsce, a jej przyjaciółka zameldowałaby się na ostatniej pozycji w czołowej dziesiątce. Teraz wszystko jest już jasne. Poniżej publikujemy zestawienie, które pojawi się z datą 08.06.
1. Mirra Andriejewa - 4928 pkt
2. Aryna Sabalenka - 4510 pkt
3. Jelena Rybakina - 4388 pkt
4. Elina Switolina - 3890 pkt
5. Jessica Pegula - 3195 pkt
6. Coco Gauff - 2703 pkt
7. Marta Kostiuk - 2495 pkt
8. Karolina Muchova - 2410 pkt
9. Victoria Mboko - 2392 pkt
10. Sorana Cirstea - 1855 pkt
...
11. Iga Świątek - 1823 pkt
14. Maja Chwalińska - 1454 pkt
38. Magda Linette - 733 pkt
39. Magdalena Fręch - 733 pkt