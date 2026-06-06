Sabalenka nie będzie liderką. Andriejewa przejmuje stery w zestawieniu WTA

Ranking WTA Race zbiera osiągi poszczególnych zawodniczek w danym sezonie. Na jego podstawie wyłania się osiem nazwisk, które zagrają w WTA Finals. W regulaminie istnieje pewien wyjątek. Jeśli jakaś tenisistka zdobyła wielkoszlemowy tytuł w ciągu roku, a znajduje się poza TOP 8 tego zestawienia, ona również jest brana pod uwagę przy obsadzie finałów sezonu - pod warunkiem, że uplasuje się na koniec w najlepszej "20" Race.

Liderką tej klasyfikacji przed startem Roland Garros była Jelena Rybakina. Posiadała na swoim koncie 4318 pkt, o 238 więcej od Aryny Sabalenki. Niespodziewanie reprezentantka Kazachstanu pożegnała się z imprezą w Paryżu już na etapie drugiej rundy, po super tie-breaku w trzecim secie z Julią Starodubcewą. W związku z tym pojawiło się wielkie prawdopodobieństwo zmiany numeru jeden w tym rankingu po Szlemie w stolicy Francji. Wystarczyło, że Białorusinka zamelduje się w ćwierćfinale.

Tenisistka z Mińska dokonała tej sztuki w miniony poniedziałek, pokonując po bardzo dobrym spotkaniu Naomi Osakę. Zwycięstwo z Japonką nie oznaczało jednak, że Sabalenka na pewno będzie na pierwszym miejscu w tym zestawieniu po Roland Garros. W grze o pozycję liderki pozostawały także inne tenisistki - np. Mirra Andriejewa. Tym bardziej, że po świetnym meczu Aryny przeciwko Azjatce nic nie pozostało w kolejnej rundzie, kiedy to wypuściła z rąk prowadzenie 6:3, 5:3 w starciu z Dianą Sznajder. 28-latka przegrała dziesięć gemów z rzędu na koniec i nie awansowała do najlepszej "4".

Chwalińska ostatnią nadzieją Sabalenki. Oto ranking WTA Race

Taki obrót spraw otworzył Andriejewej szansę na przejęcie sterów w klasyfikacji. Potrzebowała zwycięstwo w całym turnieju, by znaleźć się na czele WTA Race po Paryżu. Ostatnią nadzieją Sabalenki pozostawała zatem... Maja Chwalińska. Tylko Polka mogła sprawić, że Białorusinka obejmie prowadzenie także w tym zestawieniu po Roland Garros. Nasza reprezentantka sama zagwarantowała sobie niesamowity "skok".

Już awans do finału sprawił, że zamelduje się na co najmniej 14. pozycji (przed turniejem była 130. w Race). Ewentualne zdobycie tytułu oznaczałoby wyprzedzenie Igi Świątek w rankingu sezonowym. Raszynianka spadłaby na 12. miejsce, a jej przyjaciółka zameldowałaby się na ostatniej pozycji w czołowej dziesiątce. Teraz wszystko jest już jasne. Poniżej publikujemy zestawienie, które pojawi się z datą 08.06.

Ranking WTA Race po Roland Garros:

1. Mirra Andriejewa - 4928 pkt

2. Aryna Sabalenka - 4510 pkt

3. Jelena Rybakina - 4388 pkt

4. Elina Switolina - 3890 pkt

5. Jessica Pegula - 3195 pkt

6. Coco Gauff - 2703 pkt

7. Marta Kostiuk - 2495 pkt

8. Karolina Muchova - 2410 pkt

9. Victoria Mboko - 2392 pkt

10. Sorana Cirstea - 1855 pkt

...

11. Iga Świątek - 1823 pkt

14. Maja Chwalińska - 1454 pkt

38. Magda Linette - 733 pkt

39. Magdalena Fręch - 733 pkt

Maja Chwalińska JULIEN DE ROSA AFP

Mirra Andriejewa OSCAR J BARROSO/DPPI AFP

Aryna Sabalenka Asanka Brendon Ratnayake East News





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