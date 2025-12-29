Aryna Sabalenka od lat należy do ścisłej światowej czołówki kobiecego tenisa. Białorusinka jest liderką rankingu WTA, triumfatorką czterech turniejów wielkoszlemowych i jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci współczesnego sportu. Słynie z ogromnej siły uderzeń, bezkompromisowego stylu gry oraz wyrazistej osobowości, która sprawia, że zawsze przyciąga uwagę kibiców i mediów. Jej sukcesy sportowe, regularna obecność w finałach największych imprez oraz charyzma sprawiły, że stała się globalną gwiazdą, wykraczającą poza świat kortów tenisowych.

W ostatnim czasie wokół Sabalenki było jednak głośno nie tylko ze względu na jej osiągnięcia. Spore kontrowersje wywołała decyzja o udziale w pokazowym meczu z Nickiem Kyrgiosem. Gdy kilka tygodni temu Białorusinka ogłosiła, że zmierzy się z Australijczykiem w wydarzeniu "Bitwa Płci", wielu kibiców i ekspertów reagowało zaskoczeniem, a nawet oburzeniem. Krytyka dotyczyła przede wszystkim wyboru rywala. Kyrgios znany jest bowiem z licznych skandali - atakował w mediach społecznościowych Igę Świątek, publikował seksistowskie komentarze pod adresem innych tenisistek, a w 2023 roku przyznał się do napaści na swoją byłą partnerkę. To wszystko sprawiło, że pokazowe starcie wzbudzało ogromne emocje jeszcze przed pierwszą piłką.

Sam mecz, rozegrany w niedzielne popołudnie w wypełnionej po brzegi Coca-Cola Arenie w Dubaju, stał się prawdziwym widowiskiem. Jako pierwszy na korcie pojawił się Kyrgios, a chwilę później przyszła pora na Sabalenkę. Jej wejście było prawdziwym show. Liderka rankingu WTA wkroczyła na kort tanecznym krokiem przy dźwiękach legendarnego "Eye of the Tiger" zespołu Survivor. Przypominało to wejścia znane z gal bokserskich, a uwagę wszystkich przykuwał błyszczący płaszcz, w którym 27-letnia tenisistka wyglądała niczym gwiazda boksu wielkiego formatu.

Niestety, Aryna Sabalenka mimo starań nie była w stanie pokonać kontrowersyjnego tenisisty. Mecz zakończył się triumfem Nicka Kyrgiosa.

