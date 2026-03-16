Sabalenka naprawdę powiedziała to o Rybakinie. Prawda wyszła na jaw

Oprac.: Katarzyna Koprowicz

Aryna Sabalenka w finale turnieju WTA 1000 w Indian Wells pokonała Jelenę Rybakinę, rewanżując się tym samym Kazaszce za porażkę w tegorocznym Australian Open. Po wywalczeniu trofeum liderkę światowego rankingu zapytano o jej rywalkę, a ta w odpowiedzi postanowiła ujawnić prawdę ws. Rybakiny. Z jej słów wynika, że jest pewien aspekt, w którym ta bije na głowę wszystkie tenisistki z Igą Świątek na czele.

article cover
Aryna Sabalenka (L) po finale Indian Wells zabrała głos ws. Jeleny Rybakiny (P)

Aryna Sabalenka przez tegoroczną edycję turnieju w Indian Wells szła jak burza, po drodze do finału nie straciła seta. W decydującym o trofeum meczu przyszło jej zmierzyć się z Jeleną Rybakiną, z którą miała rachunki do wyrównania. Białorusinka przegrała bowiem z Kazaszką dwa poprzednie mecze - najpierw finał kończącego poprzedni sezon WTA Finals, a następnie w styczniu finał wielkoszlemowego Australian Open.

Tym razem górą była liderka rankingu WTA, chociaż zwycięstwo nie przyszło jej łatwo. Pierwszego seta przegrała w stosunku 3:6, w drugim to ona była górą, z kolei w tie-breaku trzeciego musiała bronić piłki mistrzowskiej. Wygrała jednak grę nerwów w końcówce i przypieczętowała wywalczenie tytułu. Podczas konferencji prasowej odniosła się do rywalizacji z Rybakiną.

Tenis

    Aryna Sabalenka wprost o Jelenie Rybakinie

    Kazaszka i Białorusinka do tej pory grały ze sobą 16-krotnie, Sabalenka wygrała dziewięć z tych spotkań. Mimo zaciętej rywalizacji, łatwo da się zauważyć, że tenisistki mają ze sobą bardzo dobry kontakt, co teraz potwierdziła zawodniczka z Mińska. I ujawniła prawdę na temat swojej rywalki.

    "Powiedziałabym, że jest najsympatyczniejszą osobą w tourze. Zagrałyśmy już tyle meczów i szczerze mówiąc, bardzo mi się to podoba, mimo że przegrałam ich tak wiele, i to bardzo boleśnie" - przyznała.

    Ale nadal sprawia mi to przyjemność, ponieważ za każdym razem oznacza to, że finał będzie widowiskiem, będzie świetny tenis, na wysokim poziomie i będzie walka, co jest świetną zabawą dla ludzi, a także dla mnie, ponieważ mogę stać się lepszą zawodniczką
    dodała.

    Sabalenkę zapytano także o doświadczenia z ostatnich miesięcy, w tym porażki w finałach. Białorusinka przyznała, że nauczyła się, że nawet jeśli rywalka ma piłkę meczową, to ona wciąż ma szansę na powrót do rywalizacji i odwrócenie losów spotkania.

    "Myślę, że to jest coś, czego się nauczyłam, żeby być silną psychicznie, bez względu na wszystko. I chociaż poniosłam tak wiele wielkich i bolesnych porażek, to wciąż, nawet gdy nie idzie mi najlepiej, potrafię się skupić i po prostu walczyć" - dodała.

    Dwie kobiety trzymające trofea, jedna w sportowej czerwonej sukience z talerzem za drugie miejsce WTA Finals, druga w białej sportowej koszulce i czapce z pucharem za pierwsze miejsce.
    Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina
    Dwie zawodniczki tenisowe stoją naprzeciw siebie przy siatce na oświetlonym korcie, w tle widoczni kibice na trybunach.
    Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina
    Kobieta ubrana w sportowy strój na ciemnym tle, z wyrazem zmęczenia lub frustracji na twarzy, ma upięte włosy i nosi kilka złotych łańcuszków na szyi.
    Aryna Sabalenka
    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja