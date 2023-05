Iga Świątek w sobotnim finale turnieju WTA w Madrycie musiała uznać wyższość Aryny Sabalenki. Białorusinka to aktualna wiceliderka światowego rankingu, która dzięki wygranej odrobiła część strat do prowadzącej 21-latki. Mecz o tytuł w Hiszpanii był kapitalną reklamą kobiecego tenisa. Wiele wskazuje na to, że Polka i Białorusinka bezpośrednimi starciami o najwyższe laury będą rozgrzewać kibiców jeszcze długo. Według uznanego trenera, Patricka Mouratoglu, w grze jest jednak też trzecia zawodniczka. To Jelena Rybakina. "WTA ma swoją wielką trójkę" - ogłosił.