Sabalenka nagle wypaliła o Świątek. Tego już nie cofnie, poszło w świat

Aryna Sabalenka idzie jak burza. W tym roku wzięła udział w trzech turniejach i we wszystkich trzech dotarła do finału. W Australian Open przegrała z Jeleną Rybakiną 4:6, 6:4, 4:6, ale później zrewanżowała się Kazaszce w Indian Wells, zwyciężając z nią 3:6, 6:3, 7:6. Teraz przed nią decydujący mecz w Miami Open. Tym razem w finale zmierzy się z Coco Gauff. Spotkanie zaplanowano na sobotę 28 marca. W rozmowie po półfinale Białorusinka zaanonsowała, czego można spodziewać się po tym starciu.

Mnóstwa wymian. Mnóstwa emocji. Mnóstwa konfrontacji. Mnóstwa zabawy. Zapowiada się walka i nie mogę się doczekać, żeby zagrać z nią w kolejnym finale

Bez względu na wynik meczu Sabalenka absolutnie nie ma się czym martwić, jeśli chodzi o ranking WTA. Wyprzedza bowiem rywalki o kilka długości. Po półfinałach Miami Open ma na koncie 10675 punktów (w przypadku wygranej suma, rzecz jasna, wzrośnie). Druga Rybakina zgromadziła 8108 pkt, a zamykająca podium Gauff 7278 "oczek".

Czwarta jest Iga Świątek z dorobkiem 7263 pkt. Mimo wyraźnie słabszej formy Polka nie znika jednak z radaru wyżej notowanych konkurentek. W jednym z najnowszych nagrań wspomniała o niej Aryna Sabalenka.

Sabalenka wypaliła na temat Świątek. I pomyliła się

Sabalenka wystąpiła przed kamerą w krótkim wideo dla Broadcast Boys. W ekspresowym tempie musiała odpowiedzieć na kilka pytań. "Ile karatów ma twój pierścionek zaręczynowy?" - brzmiało pierwsze z nich. "12" - od razu poprawnie odpowiedziała Białorusinka. "O tyle prosiłaś?" - dopytano ją. "Nie. Prosiłam o 14 karatów, ale dostałam 12" - odparła ze śmiechem.

Rozwiń

Dalej pytano ją jeszcze o liczbę bransoletek noszonych przez jej narzeczonego (obstawiła 10) oraz o to, ile pieniędzy zarobiła dzięki pracy na korcie. Sama nie była pewna. "32 miliony dolarów?" - strzelała. "Musimy dodać do tego 16 milionów, więc łącznie 48 mln dolarów" - uświadomił ją prowadzący.

Mówiła również o najwyższej prędkości, z jaką zaserwowała piłkę (214 km/h) oraz o tym, z kim wygrała swój pierwszy wielkoszlemowy mecz w pierwszej rundzie (z Iriną Chromaczową, Wimbledon 2017; pojedynek trwał 73 minuty i zakończył się wynikiem 6:3, 6:4 dla Białorusinki).

W pewnym momencie padło jeszcze pytanie o to, od której supergwiazdy tenisa otrzymała "bajgla" (potoczne tenisowe określenie seta wygranego 6:0). "Od Igi" - bez wahania wypaliła Aryna. "Potencjalnie od niej też, ale chodziło o Rybakinę" - wyjaśnił rozmówca. "Serio?" - nie dowierzała Sabalenka.

Chodziło o finał turnieju w Brisbane w 2024 roku. Wówczas Kazaszka zwyciężyła nad Białorusinką 6:0, 6:3. Odpowiedź liderki rankingu WTA mogła wynikać nie tylko z faktu, że docenia umiejętności Świątek, ale też wie, że Polka słynie w środowisku jako ta, która "bajgle" sprzedawała rywalkom dość często.

Pod tym względem Iga zdominowała 2025 rok, i to nie tylko wśród kobiet. Zwyciężała 6:0 lub 6:1 aż 34 razy. Była lepsza nawet od Carlosa Alcaraza (33 razy) oraz Jannika Sinnera (27 razy). To dane z września.

Rozwiń

Aryna Sabalenka AFP

Iga Świątek Izhar KHAN / AFP AFP

Iga Świątek i Aryna Sabalenka Alfredo Falcone/LaPresse/Shutter East News

Sabalenka z awansem do półfinału turnieju w Miami. WIDEO Associated Press © 2026 Associated Press