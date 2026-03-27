Sabalenka nagle wypaliła o Świątek. Tego już nie cofnie, poszło w świat
W ramach rozrywki i międzymeczowego odprężenia Aryna Sabalenka wzięła udział w sesji pytań i odpowiedzi. Całość nagrano i puszczono w świat. W pewnej chwili Białorusinka wypaliła na temat Igi Świątek. Obstawiła Polkę jako supergwiazdę, która sprzedała jej "bajgla". Była to jednak pomyłka, której liderka rankingu WTA nie mogła cofnąć. Gdy usłyszała poprawną odpowiedź, nie dowierzała.
Aryna Sabalenka idzie jak burza. W tym roku wzięła udział w trzech turniejach i we wszystkich trzech dotarła do finału. W Australian Open przegrała z Jeleną Rybakiną 4:6, 6:4, 4:6, ale później zrewanżowała się Kazaszce w Indian Wells, zwyciężając z nią 3:6, 6:3, 7:6. Teraz przed nią decydujący mecz w Miami Open. Tym razem w finale zmierzy się z Coco Gauff. Spotkanie zaplanowano na sobotę 28 marca. W rozmowie po półfinale Białorusinka zaanonsowała, czego można spodziewać się po tym starciu.
Mnóstwa wymian. Mnóstwa emocji. Mnóstwa konfrontacji. Mnóstwa zabawy. Zapowiada się walka i nie mogę się doczekać, żeby zagrać z nią w kolejnym finale
Bez względu na wynik meczu Sabalenka absolutnie nie ma się czym martwić, jeśli chodzi o ranking WTA. Wyprzedza bowiem rywalki o kilka długości. Po półfinałach Miami Open ma na koncie 10675 punktów (w przypadku wygranej suma, rzecz jasna, wzrośnie). Druga Rybakina zgromadziła 8108 pkt, a zamykająca podium Gauff 7278 "oczek".
Czwarta jest Iga Świątek z dorobkiem 7263 pkt. Mimo wyraźnie słabszej formy Polka nie znika jednak z radaru wyżej notowanych konkurentek. W jednym z najnowszych nagrań wspomniała o niej Aryna Sabalenka.
Sabalenka wypaliła na temat Świątek. I pomyliła się
Sabalenka wystąpiła przed kamerą w krótkim wideo dla Broadcast Boys. W ekspresowym tempie musiała odpowiedzieć na kilka pytań. "Ile karatów ma twój pierścionek zaręczynowy?" - brzmiało pierwsze z nich. "12" - od razu poprawnie odpowiedziała Białorusinka. "O tyle prosiłaś?" - dopytano ją. "Nie. Prosiłam o 14 karatów, ale dostałam 12" - odparła ze śmiechem.
Dalej pytano ją jeszcze o liczbę bransoletek noszonych przez jej narzeczonego (obstawiła 10) oraz o to, ile pieniędzy zarobiła dzięki pracy na korcie. Sama nie była pewna. "32 miliony dolarów?" - strzelała. "Musimy dodać do tego 16 milionów, więc łącznie 48 mln dolarów" - uświadomił ją prowadzący.
Mówiła również o najwyższej prędkości, z jaką zaserwowała piłkę (214 km/h) oraz o tym, z kim wygrała swój pierwszy wielkoszlemowy mecz w pierwszej rundzie (z Iriną Chromaczową, Wimbledon 2017; pojedynek trwał 73 minuty i zakończył się wynikiem 6:3, 6:4 dla Białorusinki).
W pewnym momencie padło jeszcze pytanie o to, od której supergwiazdy tenisa otrzymała "bajgla" (potoczne tenisowe określenie seta wygranego 6:0). "Od Igi" - bez wahania wypaliła Aryna. "Potencjalnie od niej też, ale chodziło o Rybakinę" - wyjaśnił rozmówca. "Serio?" - nie dowierzała Sabalenka.
Chodziło o finał turnieju w Brisbane w 2024 roku. Wówczas Kazaszka zwyciężyła nad Białorusinką 6:0, 6:3. Odpowiedź liderki rankingu WTA mogła wynikać nie tylko z faktu, że docenia umiejętności Świątek, ale też wie, że Polka słynie w środowisku jako ta, która "bajgle" sprzedawała rywalkom dość często.
Pod tym względem Iga zdominowała 2025 rok, i to nie tylko wśród kobiet. Zwyciężała 6:0 lub 6:1 aż 34 razy. Była lepsza nawet od Carlosa Alcaraza (33 razy) oraz Jannika Sinnera (27 razy). To dane z września.