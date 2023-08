Sabalenka nagle wybuchła śmiechem na korcie. Rywalka zagrała i... zdziwienie

W półfinale jednak musiała uznać wyższość reprezentantki Czech Karoliny Muchovej , która co prawda w pierwszej odsłonie uległa Białorusince po tie-breaku (4-7), ale potem już zwyciężała 6:3, 6:2. Podczas potyczki doszło przy tym do dosyć zabawnej sytuacji, choć w gruncie rzeczy... pechowej dla Sabalenki .

WTA Cincinnati. Aryna Sabalenka zaśmiała się serdeczne. Nie mogła uwierzyć we... własny błąd

W pewnej chwili doszło bowiem do dłuższej wymiany między tenisistkami, a wszystko zakończyło się posłaniem przez Muchovą raczej prostej do wybronienia piłki w stronę wiceliderki światowego rankingu WTA. Ta jednak przy próbie ścięcia popełniła... dosyć banalny błąd i trafiła w siatkę:

To zdarzenie było tak kuriozalne w oczach samej Aryny Sabalenki , że ta wręcz nie mogła powstrzymać się od śmiechu. "Czasami po prostu musisz się zaśmiać" - skomentowali zresztą na Twitterze organizatorzy zawodów, które zakończą się już tej niedzieli.

US Open kluczowe dla Świątek i Sabalenki

Białorusinka tymczasem już niebawem rozpocznie swoje występy w Nowym Jorku na wielkoszlemowym US Open - celować będzie oczywiście w wygranie turnieju, zwłaszcza, że to może przyczynić się do upragnionego przez nią sięgnięcia po laur pierwszej rakiety świata.