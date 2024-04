Start Aryny Sabalenki w niedawnym turnieju w Miami stanął pod znakiem zapytania, gdy media obiegła wieść o niespodziewanej śmierci Konstantina Kołcowa. Choć on i tenisistka nie byli już parą, wcześniej spędzili razem wiele lat, więc bez wątpienia jego odejście mocno wpłynęło na wiceliderkę rankingu WTA. Zresztą, po kilku dniach milczenia, sama w końcu przyznała, że "jej serce jest złamane". Zwróciła się też z podziękowaniami do kibiców.

Opublikowali zakulisowe nagranie z Sabalenką. I się zaczęło, rozgorzała dyskusja

Był czas na odpoczynek w gronie przyjaciółek, a teraz przyszła chwila na porządne przygotowania do rywalizacji na mączce w Stuttgarcie. Aryna Sabalenka została znienacka i zakulisowo "przyłapana" na korcie , gdy miło witała się ze swoją przyjaciółką, Paulą Badosą. Tenisistki serdecznie uściskały się nad siatką, a wideo trafiło do sieci.

Aryna jest jedną z moich przyjaciółek. Dużo rozmawiałyśmy. Znam całą sytuację, wiem, przez co ona przechodzi. Nie chcę, żeby cierpiała. To bardzo trudne chwile. Ale naprawdę nie chcę o tym rozmawiać, bo jej to obiecałam. Nie złamię słowa, przepraszam

Dziś dalej mocno wspiera Sabalenkę. Jakby na dowód Białorusinka opublikowała świeże zdjęcie, na którym widać je dwie w towarzystwie Jabeur. Cała trójka pozuje do fotografii z uśmiechami na ustach. I właśnie to ujęcie oraz nagranie ze ściskającymi się Aryną i Paulą wywołały kontrowersje. Część internautów jest w szoku i bez ogródek zarzuca wiceliderce rankingu WTA... rzekomo nieodpowiednie przeżywanie żałoby. "Nie jesteś już w żałobie?" - brzmi jedno z niezręcznych i niegrzecznych pytań.

Duże grono fanów Sabalenki ruszyło jej z odsieczą. "Jej żałoba to niczyj interes", "Przeszłość to nie teraźniejszość. Emocje pozostają w sercu", "Wróciła do gry na korcie. Tak, jak powinna", "To pytanie jest zupełnie niepotrzebne", "To jej życie" - podsumowują.