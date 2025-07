Sabalenka nagle przerwała mecz. Teraz takie słowa. Mocny komentarz

Marta Kostiuk znajduje się na 27. miejscu w rankingu WTA. Ukraińska tenisistka ma za sobą jednak bardzo trudny okres. Ostatnie mecze to nieustanne pasmo porażek. 23-latka w niedawno zakończonym Wimbledonie odpadła w piewszej rundzie z Veroniką Erjavec (113 WTA).

Ukrainka udzieliła obszernego wywiadu portalowi sport-express.ua. Opowiedziała w nim o swoich tegorocznych występach, a także o krajowej rywalizacji z Eliną Switoliną o najlepszą tenisistkę na Ukrainie. Podkreśliła również, że bardzo docenia sukcesy Dajany Jastremskiej. - Im więcej ukraińskich tenisistek będzie grać na światowym poziomie, tym lepiej dla Ukrainy i sportu - mówiła.

W trakcie rozmowy z portalem sport-express.ue nie zabrakło tematu, o którym w maju tego roku mówił cały tenisowy świat. Kostiuk w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Madrycie zmierzyła się z Aryną Sabalenką. Tenisistki stoczyły niezwykle wyrównany bój, ale górą była Białorusinka 7:6 (4), 7:6 (7). W drugim secie doszło jednak do skandalu. Przy prowadzeniu Kostiuk 5:4 Sabalenka podeszła do sędziny i zażądała przerwania gry z powodu padającego deszczu. Prowadząca mecz Jennifer Zhang nie chciała się na taki scenariusz zgodzić. Białorusinka wróciła więc do gry i próbowała serwować, lecz... ponownie zeszła z kortu. W akompaniamencie gwizdów zdezorientowanej widowni ostatecznie dopięła swego. Grę przerwano, dach nad kortem zamknięto, a dodatkowo liderka rankingu wywalczyła sobie prawo powtórzenia serwisu. Kostiuk trudno było to zrozumieć. Długo dyskutowała z sędziną, która jednak nie zamierzała zmienić zdania. Dziennikarze ukraińskiego portalu zapytali Kostiuk, czy po meczu rozmawiała z Białorusinką na ten temat.

Nie mam osobistego kontaktu z Aryną i na pewno nie zamierzam z nią rozmawiać na ten temat

23-latka podkreśliła, że tamto zachowanie było "dziwne". - Nigdy wcześniej nie widziałam, żeby zawodniczka, która zainicjowała wymianę, a potem sama ją przerwała, znowu mogła zaserwować pierwszy serwis. Sędzia nic na to nie powiedział - opowiadała. - Sądzę, że nie ma sensu komentować tego szczegółowo, bo każdy już to widział. Sytuacja to przeszłość. Mam nadzieję, że kiedy sama będę na szczycie rankingu, będę zachowywała się inaczej w takich sytuacjach - zakończyła.

Kostiuk nie podaje ręki Rosjankom i Białorusinkom. Stanowcze zachowanie Ukrainki

Warto podkreślić, że Kostiuk po tamtym spotkaniu nie podała ręki Sabalence. To nie był jednak pierwszy raz, gdyż Ukrainka jest konsekwentna w swoim działaniu i odmawia tego zawodniczkom z Rosji i Białorusi. - Dopóki w Ukrainie trwa wojna, w żadnym wypadku nie podam Rosjankom dłoni. Nie mogę powiedzieć, że na pewno tak samo będzie po zakończeniu wojny. Gdyby to ode mnie zależało, nie podawałabym im ręki do końca kariery - mówiła wiele tygodni temu.

Kostiuk obecnie przebywa w Waszyngtonie. W meczu pierwszej rundy turnieju rangi WTA 500 zmierzy się z Emmą Raducanu.

