Sabalenka na ustach Rosjan. Wszystko po tym, co zrobiła w meczu z Kyrgiosem

Na koniec 2025 roku Aryna Sabalenka zawitała w Coca-Cola Arena w Dubaju. Tam liderka rankingu WTA zmierzyła się z Nickiem Kyrgiosem w "Bitwie płci". Nie był to klasyczny tenisowy mecz. Strona kortu Białorusinki była pomniejszona o 9 proc. Oprócz tego zawodnicy mieli do dyspozycji tylko jeden serwis.

Ostatecznie to Australijczyk wyszedł zwycięsko z pojedynku, który od początku generował mnóstwo kontrowersji i mieszanych odczuć. Zdaniem wielu miłośników tenisa pojedynek ten był wręcz profanacją tego sportu. Finalista Wimbledonu z 2022 roku triumfował 6:3, 6:3, jednak czy faktycznie po takim meczu możemy wyciągać jakiekolwiek wnioski nt. damskiej i męskiej rywalizacji?

W Rosji zachwyty nad Sabalenką. Naprawdę napisano to po meczu z Kyrgiosem. Poszło w świat

Z rozrywkowego punktu widzenia było to ciekawe wydarzenie, ale w kontekście czysto sportowym eksperci raczej nie szczędzili gorzkich słów. W tak eksperymentalnych warunkach trudno cokolwiek oceniać.

Tego problemu nie ma rosyjski portal championat.com, który w pomeczowej analizie skupił się przede wszystkim na docenieniu Sabalenki za podjęcie walki z byłym czołowym graczem ATP. "Sabalenka przegrała z Kyrgiosem w "Bitwie Płci", ale zadziwiła świat tenisa" - czytamy w tytule.

"Aryna stawiła opór Nickowi i zmusiła go do nieustannego pocenia się na korcie" - dodano. Rosjanie nazwali Australijczyka "zdecydowanym faworytem", aby jeszcze bardziej podkreślić starania pierwszej rakiety świata. "Kyrgios nie miał łatwego zadania. Sabalenka uderzyła kilka efektownych lobów bekhendowych wzdłuż linii. Australijczyk nie biegał jak szalony, bo to po prostu dla niego fizycznie trudne, ale i tak był zmuszony do ruchu" - odnotowano.

Na koniec podsumowano, że po takim występie rywalka Igi Świątek z pewnością jeszcze raz będzie chciała wziąć udział w podobnym eksperymencie. "Sabalenka i Kyrgios cieszyli się z meczu, a białoruska tenisistka jest wręcz zdeterminowana, by naprawić swoje błędy i się zrewanżować" - piszą dziennikarze championat.com.

Z kolei portal sports.ru stwierdził, że "spotkanie pomiędzy Kyrgiosem a Sabalenką wydawało się celebracją jednej konkretnej płci", mając na myśli dominację Australijczyka na przestrzeni całego starcia. Zaznaczono, że 30-latek często odgrywał rywalce łatwe piłki na środek kortu oraz nie nękał jej przesadnie mocnym serwisem. To zupełnie inne stanowisko niż to przedstawione przez pierwsze ze źródeł.

Aryna Sabalenka i Nick Kyrgios zmierzą się w "Bitwie Płci" DIMITAR DILKOFF / AFP, WILLIAM WEST/AFP East News

Aryna Sabalenka i Nick Kyrgios rywalizowali ze sobą w Dubaju WILLIAM WEST / AFP / CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Aryna Sabalenka DIMITAR DILKOFF / AFP AFP