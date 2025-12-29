Partner merytoryczny: Eleven Sports

Sabalenka na ustach Rosjan. Wszystko po tym, co zrobiła w meczu z Kyrgiosem

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

"Bitwa płci" rozstrzygnięta. W niedzielne popołudnie Aryna Sabalenka przegrała z Nickiem Kyrgiosem 3:6, 3:6 w meczu, który rozgrzewał cały tenisowy świat. Po ostatnim gemie emocje wcale się nie skończyły. Historyczne starcie nadal komentują eksperci i kibice. Swoją analizę przeprowadzili również Rosjanie. Jeden z tamtejszych portali poszedł pod prąd. Zupełnie odmienne wnioski przedstawiono na innym serwisie.

Aryna Sabalenka
Aryna SabalenkaDIMITAR DILKOFF / AFPAFP

Na koniec 2025 roku Aryna Sabalenka zawitała w Coca-Cola Arena w Dubaju. Tam liderka rankingu WTA zmierzyła się z Nickiem Kyrgiosem w "Bitwie płci". Nie był to klasyczny tenisowy mecz. Strona kortu Białorusinki była pomniejszona o 9 proc. Oprócz tego zawodnicy mieli do dyspozycji tylko jeden serwis.

Ostatecznie to Australijczyk wyszedł zwycięsko z pojedynku, który od początku generował mnóstwo kontrowersji i mieszanych odczuć. Zdaniem wielu miłośników tenisa pojedynek ten był wręcz profanacją tego sportu. Finalista Wimbledonu z 2022 roku triumfował 6:3, 6:3, jednak czy faktycznie po takim meczu możemy wyciągać jakiekolwiek wnioski nt. damskiej i męskiej rywalizacji?

Bologna - Sassuolo. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports

W Rosji zachwyty nad Sabalenką. Naprawdę napisano to po meczu z Kyrgiosem. Poszło w świat

Tego problemu nie ma rosyjski portal championat.com, który w pomeczowej analizie skupił się przede wszystkim na docenieniu Sabalenki za podjęcie walki z byłym czołowym graczem ATP. "Sabalenka przegrała z Kyrgiosem w "Bitwie Płci", ale zadziwiła świat tenisa" - czytamy w tytule.

"Aryna stawiła opór Nickowi i zmusiła go do nieustannego pocenia się na korcie" - dodano. Rosjanie nazwali Australijczyka "zdecydowanym faworytem", aby jeszcze bardziej podkreślić starania pierwszej rakiety świata. "Kyrgios nie miał łatwego zadania. Sabalenka uderzyła kilka efektownych lobów bekhendowych wzdłuż linii. Australijczyk nie biegał jak szalony, bo to po prostu dla niego fizycznie trudne, ale i tak był zmuszony do ruchu" - odnotowano.

Zobacz również:

Aryna Sabalenka i Georgios Frangulis
Sportowe życie

Partner Sabalenki ogłasza światu po jej porażce w Dubaju. Wiedzieli nieliczni

Katarzyna Pociecha
Katarzyna Pociecha

    Na koniec podsumowano, że po takim występie rywalka Igi Świątek z pewnością jeszcze raz będzie chciała wziąć udział w podobnym eksperymencie. "Sabalenka i Kyrgios cieszyli się z meczu, a białoruska tenisistka jest wręcz zdeterminowana, by naprawić swoje błędy i się zrewanżować" - piszą dziennikarze championat.com.

    Z kolei portal sports.ru stwierdził, że "spotkanie pomiędzy Kyrgiosem a Sabalenką wydawało się celebracją jednej konkretnej płci", mając na myśli dominację Australijczyka na przestrzeni całego starcia. Zaznaczono, że 30-latek często odgrywał rywalce łatwe piłki na środek kortu oraz nie nękał jej przesadnie mocnym serwisem. To zupełnie inne stanowisko niż to przedstawione przez pierwsze ze źródeł.

    Zobacz również:

    Marc-Andre ter Stegen i Wojciech Szczęsny
    La Liga

    Ujawniono prawdziwy plan ter Stegena. Szczęsny nie będzie zadowolony

    Igor Szarek
    Igor Szarek
    Kobieta w sportowym stroju trzymająca piłkę tenisową oraz mężczyzna w sportowym ubraniu siedzący na ławce, oboje w otoczeniu widowni podczas wydarzenia sportowego.
    Aryna Sabalenka i Nick Kyrgios zmierzą się w "Bitwie Płci"DIMITAR DILKOFF / AFP, WILLIAM WEST/AFPEast News
    Dwoje sportowców wyrażających silne emocje, po lewej stronie mężczyzna w czapce z daszkiem i sportowej odzieży z napiętym wyrazem twarzy, po prawej stronie kobieta z zaciśniętą pięścią i okrzykiem triumfu w sportowym stroju.
    Aryna Sabalenka i Nick Kyrgios rywalizowali ze sobą w DubajuWILLIAM WEST / AFP / CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP
    Aryna Sabalenka
    Aryna SabalenkaDIMITAR DILKOFF / AFPAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja