W 2026 roku Aryna Sabalenka ma już za sobą dwa mecze. Na start deblowych zmagań w Brisbane w Brisbane Białorusinka w parze z Paulą Badosą pokonała po dwóch tie-breakach duet Ludmiła Samsonowa/Shuai Zhang. Później przyszedł czas na grę pojedynczą.

Tam rywalką 27-latki w drugiej rundzie była Cristina Bucsa. Hiszpanka od początku była skazywana na porażkę i tym razem obyło się bez niespodzianki. Sabalenka dosłownie zmiażdżyła swoją rówieśniczkę. "Mecz okazał się bardzo jednostronny - do tego stopnia, że sędziująca spotkanie pani Martina Baldi ogłosiła zakończenie już po 48 minutach" - pisał Mateusz Stańczyk z Interii Sport. Ostatecznie liderka światowego rankingu triumfowała 6:0, 6:1.

Iga Świątek rozpoczęła pobyt w Australii od prezentu. „Dobra kawa. Tego mi teraz potrzeba” © 2025 Associated Press

W Rosji głośno o Sabalence. Piszą o "zemście Białorusinki". Powód jest prosty

Po meczu u boku Badosy, jeszcze przed rozpoczęciem singla WTA 500 Brisbane, Aryna Sabalenka wzięła udział w konferencji prasowej, podczas której odpowiedziała na wiele pytań dziennikarzy. W pewnym momencie zaczęła mówić o zeszłorocznym finale Austalian Open. Starcie to na długo zapadło jej w pamięć.

Ku zaskoczeniu wielu ekspertów i kibiców białoruska zawodniczka przegrała wówczas z Madison Keys 3:6, 6:2, 5:7. To Amerykanka sięgnęła po pierwszy wielkoszlemowy tytuł w karierze, Sabalenka musiała obejść się smakiem. W tym roku pierwsza rakieta świata pragnie zgarnąć trofeum.

- Ten mecz kosztował mnie tytuł Wielkiego Szlema. To wspomnienie, które pozostanie ze mną na zawsze. Pomoże mi utrzymać motywację i głód sukcesu. Mam szczerą nadzieję, że jeśli dotrę do finału Australian Open w tym roku, będę lepszą tenisistką niż w zeszłym roku - podkreślała kilka dni temu Białorusinka, którą cytuje... rosyjski portal championat.com.

Tamtejsi dziennikarze znów opublikowali obszerny artykuł poświęcony 28-latce, który zatytułowali "Sabalenka zamierza zemścić się za porażkę w finale AO". "Aryna przyjechała do Brisbane z wprawą w grze, świeżym doświadczeniem i duchem walki" - czytamy w poszczególnych akapitach.

"Podchodzi do nowego sezonu z pragnieniem zwycięstwa i jasnym celem: dodać do swojej kolekcji kolejne trofea Wielkiego Szlema. W zeszłym roku zdobyła tylko jeden taki tytuł, a teraz jest zdeterminowana, aby to nadrobić, bazując na swoich dotychczasowych doświadczeniach. Wkrótce przekonamy się, jak wyciągnięte wnioski i praca, jaką włożyła w naprawienie swoich błędów, wpłyną na jej grę na korcie" - analizują Rosjanie.

W 1/8 finału w Brisbane Aryna Sabalenka zagra ze zwyciężczynią meczu Sorana Cirstea - Jelena Ostapenko. Wcześniej czeka ją starcie w deblu przeciwko parze Cristina Bucsa/Ellen Perez.

Aryna Sabalenka rywalizowała z Cristiną Bucsą w drugiej rundzie WTA 500 w Brisbane AMR ALFIKY AFP

Aryna Sabalenka AFP

Aryna Sabalenka powalczy o triumf w turnieju WTA 500 w Brisbane Patrick HAMILTON / AFP AFP