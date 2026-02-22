Niewiele brakowało, a styczeń w wykonaniu Aryny Sabalenki można by było uznać za perfekcyjny. Tenisistka z Mińska obroniła tytuł WTA 500 w Brisbane, a potem dotarła do finału Australian Open. W pierwszych jedenastu meczach sezonu 2026 nie straciła choćby jednego seta. Piękną passę Białorusinki przerwała dopiero Jelena Rybakina. Podobnie jak podczas ubiegłorocznego WTA Finals, trofeum powędrowało do reprezentantki Kazachstanu - i to mimo prowadzenia liderki rankingu 3:0 w decydującej partii. Ostatecznie 26-latka zwyciężyła 6:4, 4:6, 6:4 i sięgnęła po swój drugi wielkoszlemowy skalp w karierze.

Kilka dni po rozgrywkach w Melbourne pojawiła się informacja na stronie WTA, że Sabalenka nie wystąpi podczas premierowego tysięcznika w tym sezonie. Na Dosze absencje Aryny się nie skończyły. W ubiegły piątek, w przededniu losowania drabinki w Dubaju, okazało się, że Białorusinka oraz Iga Świątek wycofały się ze zmagań. Była to o tyle zaskakująca sytuacja, gdyż tenisistka z Mińska przebywała w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Kilka godzin przed ukazaniem się informacji o rezygnacji, 27-latka opublikowała nagranie z treningu na swoim profilu na Instagramie. W komunikacie WTA podano jednak, że światowa "1" nie czuje się w 100% gotowa do rywalizacji.

Aryna Sabalenka opublikowała nagranie z Antonem Dubrowem

Od tamtej pory Sabalenka ponownie zniknęła z radarów. Dziś o poranku postanowiła, by znów uaktywnić się w mediach społecznościowych. Aryna zamieściła kolejny materiał wideo, tym razem za pośrednictwem relacji. Białorusinka ponownie przebywała na korcie położonym obok jednego z luksusowych hoteli w Dubaju. Tenisistce z Mińska udzielił się pozytywny nastrój, doskonale bawiła się w rytmie muzyki. Ale nie była w tym sama. Niespodziewanie w roli głównej wystąpił także jej trener - Anton Dubrow. Pod koniec nagrania można dostrzec, że szkoleniowiec 27-latki również próbuje wykazać się tanecznymi ruchami. "Czekałam na to" - napisała liderka rankingu, jakby potwierdzając, że cieszyła się z faktu, iż trener w końcu zdecydował się zatańczyć z nią na nagraniu.

Wszystko wskazuje na to, że Sabalenka wróci do gry za niecałe dwa tygodnie - podczas turnieju WTA 1000 w Indian Wells. Zmagania w Kalifornii należą do grona bardzo prestiżowych i są istotną częścią tenisowego kalendarza. Główne rozgrywki nieopodal Los Angeles zostaną rozegrane w dniach 4-15 marca. Aryna, z racji rozstawienia z "1", może oczywiście liczyć na wolny los w pierwszej rundzie. Dzięki temu 27-latka przystąpi do rywalizacji od drugiej fazy. Jej premierowe starcie odbędzie się szóstego lub siódmego dnia kolejnego miesiąca.

