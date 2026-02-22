Sabalenka na to czekała. Wspólne nagranie z trenerem. Niespodzianka Aryny

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

Styczeń przebiegał idealnie po myśli Aryny Sabalenki - aż do momentu rozpoczęcia finału Australian Open. Wtedy to doznała porażki po trzysetowym starciu z Jeleną Rybakiną. W lutym nie widzieliśmy Białorusinki w akcji - wycofała się z turniejów WTA 1000 w Dosze i Dubaju. Dziś tenisistka z Mińska opublikowała w mediach społecznościowych zaskakujące nagranie ze swoim trenerem - Antonem Dubrowem. 27-latka przyznała otwarcie, że nie mogła się tego doczekać.

Dwie osoby pokazane na neutralnym tle, kobieta ubrana w sportowy strój oraz mężczyzna w granatowej koszulce polo, oboje patrzą poważnie w stronę obiektywu.
Aryna Sabalenka i Anton Dubrow współpracują ze sobą od wielu latDAVID GRAY / AFP / Artur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

Niewiele brakowało, a styczeń w wykonaniu Aryny Sabalenki można by było uznać za perfekcyjny. Tenisistka z Mińska obroniła tytuł WTA 500 w Brisbane, a potem dotarła do finału Australian Open. W pierwszych jedenastu meczach sezonu 2026 nie straciła choćby jednego seta. Piękną passę Białorusinki przerwała dopiero Jelena Rybakina. Podobnie jak podczas ubiegłorocznego WTA Finals, trofeum powędrowało do reprezentantki Kazachstanu - i to mimo prowadzenia liderki rankingu 3:0 w decydującej partii. Ostatecznie 26-latka zwyciężyła 6:4, 4:6, 6:4 i sięgnęła po swój drugi wielkoszlemowy skalp w karierze.

Zobacz również:

Hanne Vandewinkel to podopieczna Wima Fissette'a z rozgrywek BJK Cup
Tenis

Fissette będzie zachwycony. Triumf podopiecznej. 6:0, 6:1 w finale

Mateusz Stańczyk
Mateusz Stańczyk

    Kilka dni po rozgrywkach w Melbourne pojawiła się informacja na stronie WTA, że Sabalenka nie wystąpi podczas premierowego tysięcznika w tym sezonie. Na Dosze absencje Aryny się nie skończyły. W ubiegły piątek, w przededniu losowania drabinki w Dubaju, okazało się, że Białorusinka oraz Iga Świątek wycofały się ze zmagań. Była to o tyle zaskakująca sytuacja, gdyż tenisistka z Mińska przebywała w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Kilka godzin przed ukazaniem się informacji o rezygnacji, 27-latka opublikowała nagranie z treningu na swoim profilu na Instagramie. W komunikacie WTA podano jednak, że światowa "1" nie czuje się w 100% gotowa do rywalizacji.

    Zobacz również:

    Kamil Majchrzak i Hubert Hurkacz mogą ze sobą zagrać w drugiej rundzie ATP 500 w Dubaju
    Hubert Hurkacz

    Hurkacz kontra Majchrzak w ATP Dubaj. Dwa warunki. Pogromca Sinnera w tle

    Mateusz Stańczyk
    Mateusz Stańczyk

      Aryna Sabalenka opublikowała nagranie z Antonem Dubrowem

      Od tamtej pory Sabalenka ponownie zniknęła z radarów. Dziś o poranku postanowiła, by znów uaktywnić się w mediach społecznościowych. Aryna zamieściła kolejny materiał wideo, tym razem za pośrednictwem relacji. Białorusinka ponownie przebywała na korcie położonym obok jednego z luksusowych hoteli w Dubaju. Tenisistce z Mińska udzielił się pozytywny nastrój, doskonale bawiła się w rytmie muzyki. Ale nie była w tym sama. Niespodziewanie w roli głównej wystąpił także jej trener - Anton Dubrow. Pod koniec nagrania można dostrzec, że szkoleniowiec 27-latki również próbuje wykazać się tanecznymi ruchami. "Czekałam na to" - napisała liderka rankingu, jakby potwierdzając, że cieszyła się z faktu, iż trener w końcu zdecydował się zatańczyć z nią na nagraniu.

      Zobacz również:

      Aryna Sabalenka zanotowała spadek w rankingu WTA Race po turnieju w Dubaju
      Tenis

      Zmiany w zestawieniu, Sabalenka już poza podium. Poznaliśmy mistrzynię w Dubaju

      Mateusz Stańczyk
      Mateusz Stańczyk

        Wszystko wskazuje na to, że Sabalenka wróci do gry za niecałe dwa tygodnie - podczas turnieju WTA 1000 w Indian Wells. Zmagania w Kalifornii należą do grona bardzo prestiżowych i są istotną częścią tenisowego kalendarza. Główne rozgrywki nieopodal Los Angeles zostaną rozegrane w dniach 4-15 marca. Aryna, z racji rozstawienia z "1", może oczywiście liczyć na wolny los w pierwszej rundzie. Dzięki temu 27-latka przystąpi do rywalizacji od drugiej fazy. Jej premierowe starcie odbędzie się szóstego lub siódmego dnia kolejnego miesiąca.

        Zobacz również:

        Hanne Vandewinkel to podopieczna Wima Fissette'a z rozgrywek BJK Cup
        Tenis

        Fissette będzie zachwycony. Triumf podopiecznej. 6:0, 6:1 w finale

        Mateusz Stańczyk
        Mateusz Stańczyk
        Carlos Alcaraz - Arthur Fils. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

        Najnowsze

      • Piłka nożna
      • Żużel
      • Zimowe
      • Koszykówka
      • Sporty walki
      • Siatkówka
      • Hokej
      • Piłka ręczna
      • Tenis
      • Motorowe
      • Inne
      • Redakcja