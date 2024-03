Sabalenka może odetchnąć, Świątek już spokojna. Zwroty w hicie, smutek w Ameryce

Triumf w Auckland, półfinał w Australian Open, półfinał w Indian Wells - nie jest to jakiś perfekcyjny początek roku dla Coco Gauff, ale i tak znacznie lepszy niż rok temu. 20-letnia Amerykanka, po triumfie w zeszłorocznym US Open, stała się z punktu jedną z kandydatek do walki o pozycję liderki rankingu WTA. Tyle że na Igę Świątek nie ma teraz mocnych, Gauff może "dobrać się do skóry" co najwyżej drugiej Arynie Sabalence. Wyprzedziłaby ją na pozycji numer dwa pod warunkiem, że zdołałaby wygrać całe zmagania na Florydzie.

Reklama