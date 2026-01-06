Sabalenka mogła tylko patrzeć. Ale numer wywinęła Ostapenko. Rozstawiona odpada

Podczas gdy Iga Świątek rywalizowała w United Cup, prowadząc Polskę do zwycięstwa nad Niemcami, w Brisbane rozpoczął się turniej rangi WTA 500. Na starcie pojawiło się wiele tenisistek z TOP 10 na czele z Aryną Sabalenką, Amandą Anisimovą, czy Jeleną Rybakiną.

Sabalenka rozbiła rywalkę w Brisbane. Potrzebowała 48 minut

Białorusinka co ciekawe rozpoczęła rywalizację w Australii od debla. W parze ze swoją przyjaciółką - Paulą Badosą pokonały duet Ludmiła Samsonowa - Shuai Zhang. Dwa dni później liderka rankingu WTA rozpoczęła zmagania w singlu. Na pierwszy ogień zmierzyła się ze skazywaną na porażkę Cristiną Bucsą.

Hiszpanka nie była nawet w stanie nawiązać z nią rywalizacji, w efekcie czego przegrała już po 48 minutach 0:6, 1:6 i pożegnała się z turniejem. Później Sabalenka mogła tylko patrzeć, co dzieje się na korcie, gdzie stawiła się Jelena Ostapenko. Łotyszka dołączyła do turnieju jako rozstawiona, dlatego kibice oczekiwali od niej przełamania i udanego występu.

Ostapenko dalej bez formy. Pogrom w pierwszym secie

Można powiedzieć, że kolejny raz się przeliczyli. Postrzegana niegdyś za prawdziwą zmorę Igi Świątek zawodniczka w pierwszym secie wyraźnie odstawała formą od Sorany Cirstei. Rumunka zaczęła solidnie i przełamała ją w szóstym gemie, co pozwoliło jej wyjść na prowadzenie 4:2.

Dość powiedzieć, że od stanu 2:2 wygrała ona cztery kolejne gemy z rzędu i całego seta 6:2. U Ostapenko mało co funkcjonowało. Słynąca niegdyś z atamowego serwisu 28-latka nie mogła się odpowiedno wstrzelić, w przeciwieństwie do rywalki. Cirstea szalała na serwisie, choć seryjnie zaczęła dopisywać do swojego konta asy dopiero w drugim secie.

Tenis. Tie-break na koniec drugiego seta. Rozstawiona odpada z WTA Brisbane

W nim Ostapenko zyskała nieco stabilizacji i nawiązała walkę z rywalką. Zaczęła bardzo obiecująco - od przełamania. Po chwili jednak sama straciła serwis i znów mieliśmy status quo.

Kolejne gemy były dość równe - w polu serwisowym Cirstea i Ostapenko zyskiwały przewagę, co doprowadziło nas do stanu 6:6 i konieczności rozegrania tie-breaka. W nim Ostapenko od samego początku skazana była na gonienie wyniku.

Cirstea rozpoczęła od prowadzenia 2:0 i na dobrą sprawę nie oddała go już do końca. Przy stanie 4:3 wydawało się jeszcze, że Ostapenko ma narzędzia, by wyrównać i doprowadzić do stanu 1-1 w setach. Nadzieja dla Łotyszki szybko zgasła. Po przegranym serwisie Rumunka miała dwie piłki meczowe i drugą z nich wykorzystała.

Tym samym po trwającym niecałe dwie godziny spotkaniu Sorana Cirstea triumfowała 6:2, 7:6(5) i awansowała do 1/8 finału WTA Brisbane, eliminując rozstawioną Jelenę Ostapenko. Fatalna passa Łotyszki trwa zatem w najlepsze. Ostatnie zwycięstwo zanotowała ona na US Open w sierpniu. Od tamtej pory przegrała cztery mecze z rzędu, kreczując przy tym w Wuhan. Także z Cirsteą.

