Sabalenka miała łatwiej niż Świątek. Rosjanie i Białorusini faworyzowani przed IO

26 lipca w Paryżu rozpoczną się Letnie Igrzyska Olimpijskie. W imprezie udział wezmą także sportowcy pochodzący z Rosji i Białorusi , co jest dużym zaskoczeniem dla wielu nacji. W grudniu ubiegłego roku Międzynarodowy Komitet Olimpijski ogłosił, że zawodnicy pochodzący ze wspomnianych dwóch państw mogą rywalizować o medale. Muszą jednak spełniać określone kryteria: indywidualny status neutralny bez flagi, hymnu i innych symboli narodowych.

Wiele w ostatnim czasie mówiło się o sytuacji tenisistów. Nie było pewne, czy największa rywalka Igi Świątek - Aryna Sabalenka pojawi się we Francji. Jak poinformował serwis "Tennis Up to Date" - zawodniczka i jej rodaczka Wiktoria Azarenka nie zostały wpisane na listę uczestniczek IO. Z kolei Państwowa Rosyjska Agencja Informacyjna (RIA Novosti) poprosiła Międzynarodowy Komitet Olimpijski o więcej informacji w tej kwestii. I tu sprawa jest jasna. "Obecnie żadna tenisistka nie jest wykluczona z udziału w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w 2024 r." - zakomunikowano.