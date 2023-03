Olbrzymie napięcie nie ustępuje w świecie tenisa, a w reakcyjnym centrum znajduje się białoruska gwiazda, zawodniczka numer 2 na świecie Aryna Sabalenka. Kilka dni temu doszło do szokujących wydarzeń, gdy atak paniki przed meczem sprawił, że pojedynek walkowerem z wiceliderką oddała Ukrainka, Łesia Curenko. Sabalenka została obarczona odpowiedzialnością przez trenera swojej niedoszłej rywalki, Nikitę Własowa. Teraz sama Białorusinka, po awansie do finału turnieju WTA 100 w Indian Wells, odniosła się do tych bolesnych kwestii.