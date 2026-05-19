Sabalenka już szykuje się do ślubu z Frangulisem. Padła data

Aryna Sabalenka nie jest postacią anonimową w środowisku sportowym. Białorusinka to obecnie liderka światowego rankingu kobiecego tenisa, a na swoim koncie ma m.in. cztery trofea wywalczone podczas turniejów wielkoszlemowych. Wygrywała ona Australian Open w sezonach 2023 i 2024 oraz US Open w sezonach 2024 i 2025. Mimo słabszych występów w ostatnich miesiącach pochodząca z Mińska gwiazda pozostaje jedną z faworytek przed nadchodzącym turniejem Rolanda Garrosa.

Aryna Sabalenka nie tak dawno się zaręczyła. Teraz ujawnia ws. ślubu

Jeszcze przed oficjalnym startem imprezy na paryskich kortach pierwsza rakieta świata udzieliła obszernego wywiadu magazynowi Vogue i została gwiazdą okładki najnowszego wydania. W trakcie rozmowy z redakcją poruszonych zostało wiele tematów związanych nie tylko stricte z tenisową karierą 28-latki. Czterokrotna mistrzyni wielkoszlemowa zdecydowała się zabrać głos m.in. na temat tragicznej śmierci swojego byłego partnera, Konstantina Kołcowa. Tenisistka była wówczas krytykowana za to, że mimo żałoby zdecydowała się prędko wrócić na kort.

"Nie wiem, czy istnieje jakiś stereotyp dotyczący tego, jak należy przeżywać żałobę. Wydaje mi się, że w tej sytuacji nie ma czegoś takiego jak słuszne czy niewłaściwe postępowanie. Każdy z nas potrzebuje czegoś innego. Dla mnie powrót do pracy to jedyne wyjście. Mam 28 lat, ale czasami wydaje mi się, że doświadczyłam w życiu wszystkiego, co można sobie wyobrazić" - wyznała.

Tenisistka nie ukrywa, że ogromnym wsparciem w tamtym okresie był dla niej jej obecny narzeczony, Georgios Frangulis. Ona i brazylijski biznesmen poznali się przy okazji podpisywania kontraktu Białorusinki z marką Oakberry, której właścicielem jest właśnie 37-latek. "Widzę w nim cząstkę mojego ojca i absolutnie to uwielbiam" - stwierdziła.

W marcu bieżącego roku Frangulis po wielu sugestiach ze strony ukochanej zdecydował się wykonać kolejny krok i wręczył tenisistce niemałych rozmiarów pierścionek zaręczynowy. W wywiadzie dla magazynu Vogue Sabalenka ujawniła, że ona i jej wybranek chcieliby stanąć na ślubnym kobiercu już latem kolejnego roku, a sakramentalne "tak" powiedzą sobie prawdopodobnie w Grecji.

Georgios Frangulis William West AFP

Georgios Frangulis i Aryna Sabalenka Chris Arjoon/Icon Sportswire East News

Aryna Sabalenka, Georgios Frangulis Clive Brunskill AFP





Alex de Minaur - Francisco Cerundolo. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport