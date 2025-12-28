Na początku listopada Aryna Sabalenka potwierdziła krążące doniesienia. Białorusinka poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych, że 28 grudnia w Dubaju dojdzie do jej starcia z mężczyzną w ramach tzw. bitwy płci. Przeciwnikiem liderki rankingu WTA okazał się słynący z kontrowersyjnych wypowiedzi Nick Kyrgios. Australijczyk od trzech lat nie występuje regularnie w rozgrywkach ATP, sporo walczył przez ten czas z problemami zdrowotnymi. W związku z tym plasuje się obecnie na dopiero 671. miejscu w męskim zestawieniu. Chętnie bierze jednak udział w pokazowych eventach.

Za organizacją wydarzenia w Zjednoczonych Emiratach Arabskich stała m.in. agencja Evolve, do której oboje należą. Mecz od samego początku budził sporo wątpliwości wśród tenisowej społeczności. Tym bardziej, że stworzono specjalne zasady, które miały wyrównać szanse. Kort po stronie Sabalenki zmniejszono o 9%. W związku z tym zawodnicy nie zmieniali pozycji po nieparzystych gemach. Na dodatek każda osoba posiadała tylko po jednym serwisie. Ewentualny trzeci set miał być rozgrywany w formule super tie-breaka, do 10 wygranych punktów. 27-latka wkroczyła na arenę w efektownym stylu.

Bitwa płci: Aryna Sabalenka kontra Nick Kyrgios

Mecz rozpoczął się od serwisu Sabalenki. Przed startem można było sobie zadawać pytanie, jak oboje podejdą do rywalizacji - na serio czy jednak bardziej na zasadzie show. Premierowe minuty wskazywały na coś pośrodku. Obejrzeliśmy kilka ciekawych i zaciętych wymian. Aryna przekonała się też, że musi odpowiednio wyważyć serwis, bo każda pomyłka poskutkuje utratą punktu. O ile w otwierającym rozdaniu zanotowała tylko jeden błąd, w dodatku bez większych konsekwencji, o tyle przy kolejnej okazji wyglądało to już inaczej. Kyrgios wypracował sobie trzy break pointy z rzędu. Przy stanie 0-40 Białorusinka nie trafiła w karo przy podaniu i dzięki temu doszło do przełamania na korzyść Nicka.

Po przerwie pojawiła się szansa na breaka dla tenisistki z Mińska po nieudanym serwisie Australijczyka. Premierową okazję udało się zniwelować 30-latkowi, ale później załączył tryb "gry pod publikę", posyłając niskiej jakości skróty i Sabalenka bezlitośnie to wykorzystała. Piąte rozdanie przyniosło kontynuację festiwalu przełamań. Tym razem Nick popisał się znakomitym returnem przy ostatnim z dwóch break pointów i ponownie znalazł się z przodu. Po chwili zobaczyliśmy odpowiedź Aryny. Po siedmiu gemach to liderka rankingu WTA mogła się znaleźć na czele.

Białorusinka miała 40-15, a to oznaczało dwie szanse z rzędu na 4:3. Od tego momentu popełniła jednak... dwa błędy przy serwisie. Doszło do gry na przewagi, a w niej skuteczniejszy okazał się Kyrgios. Australijczyk złapał świetną serię punktową. Wygrał 11 akcji z rzędu i wypracował sobie trzy setbole. Przy ostatniej okazji Sabalenka nie zdołała odegrać skrótu, przez co Nick zgarnął premierową odsłonę rezultatem 6:3.

Drugą część pojedynku inaugurował Australijczyk. Na początku oboje utrzymali swoje podanie, chociaż w lepszym stylu dokonała tego Aryna. W trzecim gemie Białorusinka wykorzystała słabszy fragment rywala. Wywalczyła przełamanie do 15 i po raz pierwszy w tym secie objęła prowadzenie. Po zmianie stron walczyła o potwierdzenie przewagi. Znów było jednak gorąco przy serwisie tenisistki z Mińska. Kyrgios posiadał trzy break pointy powrotne, ale ostatecznie nie doprowadził do wyrównania. Białorusinka wyszła na 3:1 i dobrze rozpoczęła także piąte rozdania, wygrywając dwa punkty na starcie. Potem 30-latek dobrnął do remisu w gemie i wtedy tenisistka z Mińska poprosiła o minutową przerwę.

Po powrocie do gry Sabalenka posiadała nawet szansę na podwójne przełamanie. Końcówka rozdania potoczyła się jednak po myśli Australijczyka, który w genialny sposób odegrał piłkę na wagę drugiego "oczka". Ten moment okazał się niezwykle istotny w kontekście dalszej rywalizacji. Nick nie tylko odrobił stratę breaka, ale poszedł za ciosem i przy stanie 5:3 serwował po zwycięstwo. 30-latek szybko uzyskał prowadzenie 40-15, co dawało mu dwa meczbole. Po pierwszym, obronionym przez tenisistkę z Mińska, finalista Wimbledonu 2022 poprosił o przerwę.

Ta jednak nie wytrąciła liderki rankingu WTA. Po powrocie Sabalenka doprowadziła do równowagi i przedłużyła emocje na korcie w Dubaju. Ostatecznie Kyrgios zamknął spotkanie dopiero za czwartą okazją. Wtedy to zadał decydujący "cios", puentując piątego gema z rzędu. Finalny wynik "bitwy płci" brzmiał 6:3, 6:3 na korzyść Australijczyka.

