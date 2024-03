Sabalenka już po pierwszym meczu w żałobie. Dwa sety i koniec

Spotkanie Aryny Sabalenki z Paulą Badosą miało wyjątkowy charakter ze względu na informację, jaka obiegła świat we wtorkowy poranek. To wówczas pojawiła się wiadomość o śmierci Konstantina Kołcowa , który w ostatnim czasie był związany z białoruską tenisistką. W środową noc wiceliderka rankingu WTA po raz pierwszy zabrała głos po tym zdarzeniu. Przekazała w swojej relacji na Instagramie, że nie była już związana z hokeistą, ale mocno ją dotknęła cała sytuacja.

Mimo tego zdecydowała się na występ w turnieju WTA 1000 w Miami. Tak się złożyło, że w pierwszym meczu przyszło jej rywalizować z najbliższą przyjaciółką z kortów - Paulą Badosą. Hiszpanka w inauguracyjnej rundzie pokonała powracającą do touru Simonę Halep po trzysetowym starciu. Według harmonogramu mecz o awans do trzeciej rundy pomiędzy Sabalenką i Badosą powinien zostać rozegrany w czwartek, ale Białorusinka poprosiła organizatorów o przeniesienie pojedynku na piątek ze względu na wyjątkową sytuację.

Włodarze turnieju przychylili się do tego wniosku i w związku z tym spotkanie zostało dołączone do piątkowego planu gier. Obie tenisistki miały początkowo wyjść na kort o godz. 16:00 czasu polskiego, ale ze względu na padający od rana deszcz wydarzyło się to sześć godzin później. Zawodniczki wyszły na kort w czarnych strojach. Dodatkowo na głowie Aryny można było dostrzec czapkę, której nie widywano wcześniej podczas jej spotkań. Zapewne chciała w ten sposób dodatkowo chronić swoją twarz.