Sabalenka już po pierwszej potyczce w Rzymie. Godzina z obrończynią tytułu

Aryna Sabalenka wygrała w swojej karierze 11 turniejów rangi 1000, ale są miejsca, gdzie na taki sukces wciąż czeka. W Dubaju, Kanadzie czy Pekinie, na kortach twardych, powinno być o to stosunkowo łatwiej niż w Rzymie, gdzie już siedem razy wystąpiła w głównej drabince. I wciąż jeszcze pucharu na Campo Centrale nie podniosła.

Tu korty są stosunkowo wolne, piłka odbija się wysoko, agresywny styl, jak u Sabalenki, nie daje takich profitów jak w Madrycie. Tyle że zawodniczka w Mińska znalazła się w tym roku w wybitnej formie, aż do startu zmagań na mączce przegrała zaledwie jedno spotkanie - w finale Australian Open. Pewną zagadką będzie wpływ porażki z Hailey Baptiste na Caja Magica tydzień temu, po sześciu własnych meczbolach. A już w pierwszej potyczce Arynę będzie czekałó bardzo trudne zadanie - prawdopodobne starcie z Barborą Krejcikovą, byłą mistrzynią French Open i Wimbledonu. Trzy lata temu też nikt nie zakładał, że ścigająca w rankingu Igę Świątek Białorusinka może przegrać mecz otwarcia z Sofią Kenin.

Aryna Sabalenka kontra Jasmine Paolini na SuperTennis Arena. Mecz przerwany przy stanie 5:5

Sabalenka jest już oczywiście w Rzymie, na dziś zaplanowała godzinne zajęcia z Supertennis Arena - jednym z głównych kortów na Foro Italico. A głównym punktem był mecz sparingowy z Jasmine Paolini, dla której domowy turniej w Rzymie może mieć jeszcze bardziej kluczowe znaczenie.

Włoszka rok temu tutaj wygrała, teraz musi bronić aż tysiąca punktów. A w klasyfikacji WTA "na żywo" wypadła właśnie z czołowej dziesiątki - na 13. pozycję. Grozi jej to, że w Roland Garros już na etapie 1/8 finału będzie mogła wpaść na którąś z najlepszych tenisistek świata. Tu szykuje się jej dość spokojny początek turnieju, ale już w 1/8 finału może wpaść na Mirrę Andriejewą. A jeśli ogra Rosjankę, to w kolejnym etapie możliwy jest rewanż za zeszłoroczny finał z Coco Gauff.

Sara Errani (z lewej) pomagała Jasmine Paolini w meczu z Aryną Sabalenką

Po krótkiej rozgrzewce obie zaczęły spotkanie. I widać było, że nie jest to towarzyska potyczka "pod kibiców", z technicznymi zagraniami. Obu zależało na zwycięstwie, dużą rolę odgrywał serwis. O dziwo, także i po stronie Paolini, której z boku pomagała poradami Sara Errani. Przy Białorusince "kręcili" się tym razem Maks Mirnyj i Anton Dubrow.

Obie wygrywały swoje kolejne gemy serwisowe, tego na 3:2 Paolini zakończyła asem. Gdy Włoszce nie wyszło jakieś zagranie, mocno się tym irytowała.

Przy stanie 5:5 i 40-40 Sabalenka ruszyła ku siatce. Podziękowała Paolini za rywalizację, obie się rozeszły. Upłynął bowiem czas, w którym miały tę arenę do swojej dyspozycji.

Obie w meczach o punkty zaprezentują się już w czwartek, wtedy do gry ruszą zawodniczki rozstawione w głównej połowie drabinki.

Aryna Sabalenka

Jasmine Paolini

