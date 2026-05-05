Sabalenka już po pierwszej potyczce w Rzymie. Godzina z obrończynią tytułu

Andrzej Grupa, Mateusz Stańczyk

Siedem występów na Foro Italico w Rzymie nie dało jeszcze Arynie Sabalence wymarzonego tytułu, a to jedna z nielicznych imprez rangi 1000, której brakuje jej jeszcze w kolekcji. Najbliżej była dwa lata temu, przegrała jednak finał z Igą Świątek. Czy przełamie się teraz? Białorusinka jest już w stolicy Włoch, we wtorek sprawdziła swoją formę na Supertennis Arena. Stoczyła niemal godzinny bój z zawodniczką, która... będzie broniła tytułu.

Aryna Sabalenka, Rzym 2026Emmanuele Ciancaglini/Ciancaphoto StudioGetty Images

Aryna Sabalenka wygrała w swojej karierze 11 turniejów rangi 1000, ale są miejsca, gdzie na taki sukces wciąż czeka. W Dubaju, Kanadzie czy Pekinie, na kortach twardych, powinno być o to stosunkowo łatwiej niż w Rzymie, gdzie już siedem razy wystąpiła w głównej drabince. I wciąż jeszcze pucharu na Campo Centrale nie podniosła.

Tu korty są stosunkowo wolne, piłka odbija się wysoko, agresywny styl, jak u Sabalenki, nie daje takich profitów jak w Madrycie. Tyle że zawodniczka w Mińska znalazła się w tym roku w wybitnej formie, aż do startu zmagań na mączce przegrała zaledwie jedno spotkanie - w finale Australian Open. Pewną zagadką będzie wpływ porażki z Hailey Baptiste na Caja Magica tydzień temu, po sześciu własnych meczbolach. A już w pierwszej potyczce Arynę będzie czekałó bardzo trudne zadanie - prawdopodobne starcie z Barborą Krejcikovą, byłą mistrzynią French Open i Wimbledonu. Trzy lata temu też nikt nie zakładał, że ścigająca w rankingu Igę Świątek Białorusinka może przegrać mecz otwarcia z Sofią Kenin.

Aryna Sabalenka kontra Jasmine Paolini na SuperTennis Arena. Mecz przerwany przy stanie 5:5

Sabalenka jest już oczywiście w Rzymie, na dziś zaplanowała godzinne zajęcia z Supertennis Arena - jednym z głównych kortów na Foro Italico. A głównym punktem był mecz sparingowy z Jasmine Paolini, dla której domowy turniej w Rzymie może mieć jeszcze bardziej kluczowe znaczenie.

Włoszka rok temu tutaj wygrała, teraz musi bronić aż tysiąca punktów. A w klasyfikacji WTA "na żywo" wypadła właśnie z czołowej dziesiątki - na 13. pozycję. Grozi jej to, że w Roland Garros już na etapie 1/8 finału będzie mogła wpaść na którąś z najlepszych tenisistek świata. Tu szykuje się jej dość spokojny początek turnieju, ale już w 1/8 finału może wpaść na Mirrę Andriejewą. A jeśli ogra Rosjankę, to w kolejnym etapie możliwy jest rewanż za zeszłoroczny finał z Coco Gauff.

Dwa zawodniczki na kortach ziemnych, jedna przygotowuje się do serwisu, druga stoi przy linii końcowej, wokół trybuny z nieliczną grupą kibiców.
Sara Errani (z lewej) pomagała Jasmine Paolini w meczu z Aryną SabalenkąMateusz StańczykINTERIA.PL

Po krótkiej rozgrzewce obie zaczęły spotkanie. I widać było, że nie jest to towarzyska potyczka "pod kibiców", z technicznymi zagraniami. Obu zależało na zwycięstwie, dużą rolę odgrywał serwis. O dziwo, także i po stronie Paolini, której z boku pomagała poradami Sara Errani. Przy Białorusince "kręcili" się tym razem Maks Mirnyj i Anton Dubrow.

Obie wygrywały swoje kolejne gemy serwisowe, tego na 3:2 Paolini zakończyła asem. Gdy Włoszce nie wyszło jakieś zagranie, mocno się tym irytowała.

Przy stanie 5:5 i 40-40 Sabalenka ruszyła ku siatce. Podziękowała Paolini za rywalizację, obie się rozeszły. Upłynął bowiem czas, w którym miały tę arenę do swojej dyspozycji.

Obie w meczach o punkty zaprezentują się już w czwartek, wtedy do gry ruszą zawodniczki rozstawione w głównej połowie drabinki.

Aryna SabalenkaFAYEZ NURELDINEAFP
Jasmine PaoliniJULIEN DE ROSAAFP
