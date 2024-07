Sabalenka już odpadła, a jej zmora znów dała koncert. Sensacja poza turniejem

Skład pierwszego wtorkowego ćwierćfinału w kobiecym singlu stanowił spore zaskoczenie. O ile Donna Vekić znana jest już szerszej publiczności od dawna, w dodatku pokazywała, że potrafi grać świetnie na trawie, o tyle Lulu Sun stanowi odkrycie dla mainstreamowych widzów tenisa . Obie nie miały łatwej przeprawy do najlepszej "8", ale potrafiły sobie świetnie poradzić w kluczowych momentach spotkań.

Vekić przetrwała trudny moment i wyeliminowała rewelację turnieju. Chorwatka w półfinale Wimbledonu

Obie dobrze weszły w spotkanie, utrzymując swoje podania. Na pierwsze break pointy trzeba było zaczekać do czwartego gema. Wtedy obejrzeliśmy bardzo długą walkę, składającą się z ponad 20 wymian . Vekić miała w sumie trzy okazje na 3:1, ale Sun świetnie się wybroniła. W siódmym gemie to reprezentantka Nowej Zelandii otrzymała swoją szansę na przełamanie, jednak Donna wyszła z opresji.

W dziesiątym gemie zrobiło się bardzo ciekawie. Pierwsze dwie akcje trafiły na konto Chorwatki i mieliśmy 30-0 dla niej przy serwisie 23-latki. Od tego momentu nastąpił zwrot akcji. Zawodniczka będąca jeszcze w drugiej setce rankingu odrobiła straty i wyrównała na 5:5. Donna złapała w tym momencie lekki kryzys, który kosztował ją utratę kontroli nad wydarzeniami . Po chwili pojawiły się dwa break pointy dla Sun. Pierwszy został obroniony przez Donnę, ale przy drugim popełniła niewymuszony błąd. Do końca walczyła o tie-breaka, miała nawet piłkę na 6:6. Nie wykorzystała jednak okazji, a potem przegrała seta 5:7.

Na początku drugiej partii obie świetnie prezentowały się przy własnym podaniu. Sytuacja uległa zmianie dopiero w ósmym gemie, kiedy w problemy wpadła Sun. Chorwatka dostała dwie okazje na przełamanie - wykorzystała już pierwszą z nich. Po chwili nastąpiła jednak blokada w grze Vekić. W momencie, gdy serwowała po doprowadzenie do decydującego seta, popełniła aż pięć podwójnych błędów. I chociaż miała setbola, to Lulu odrobiła stratę breaka. Po fatalnym fragmencie 28-latka szybko zdołała się odrodzić i zakończyła partię wynikiem 6:4. Przy piłce setowej posłała kapitalnego dropszota, do którego nie była już w stanie dojść Lulu.