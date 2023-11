Sabalenka jednak zmieniła zdanie. Wymownie o swojej pozycji w rankingu WTA

Iga Świątek przez 75 tygodni (od 4 kwietnia 2022 roku do 9 września 2023 roku) nosiła miano liderki światowego rankingu kobiecego tenisa. Trwającą ponad rok dominację zawodniczki z Polski przerwała dopiero Aryna Sabalenka . Białorusinka z miesiąca na miesiąc odrabiała straty punktowe do raszynianki, a po US Open, w którym spisała się znacznie lepiej, ostatecznie objęła prowadzenie w rankingu najlepszych singlistek. Radość 25-letniej tenisistki z Mińska nie trwała jednak długo.