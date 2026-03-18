Do WTA 1000 Miami Aryna Sabalenka przystępuje jako świeżo upieczona mistrzyni "tysięcznika" w Indian Wells. W finale kalifornijskiego turnieju pokonała Jelenę Rybakinę w trzysetowym boju 3:6, 6:3, 7:6 (8). Dzięki temu Białorusinka pierwszy raz sięgnęła po tytuł na tamtejszych kortach.

Teraz ma nadzieję na powtórzenie zeszłorocznego sukcesu z Miami. Przypomnijmy, w pojedynku o puchar ograła 7:5, 6:2 reprezentantkę gospodarzy - Jessicę Pegulę. Jak poradzi sobie w obecnej decyzji?

Sabalenka ujawniła, kto jest jej psychologiem. "W ten sposób stajemy się silniejsi"

W dzień rozpoczęcia meczów głównej drabinki na łamach oficjalnej strony Miami Open ukazała się rozmowa z Sabalenką oraz Pegulą. W niej liderka światowego rankingu poruszyła wątek swojego sztabu, w którym znajdziemy wielu różnych specjalistów.

- Mam ogromny zespół. Mam dwóch trenerów, trenera przygotowania fizycznego, partnera do gry w ataku, menedżera i agentów. Mam statystyka. Mam oczywiście fizjoterapeutę… - rozpoczęła, po czym ujawniła, kto pełni funkcję jej psychologa.

- Nie mam trenera mentalnego, cały mój zespół jest moim trenerem mentalnym, a ja jestem dla nich trenerem. W ten sposób stajemy się silniejsi. Kto jeszcze? Ash? To moje wsparcie psychiczne. Nazwijmy go moim trenerem mentalnym. Mój narzeczony też jest częścią zespołu. Stringer też. Czy o kimś zapomniałam? O szefie kuchni na niektórych turniejach. Mam ogromny zespół, ale czuję, że aby być tak konsekwentną i odnosić takie sukcesy, potrzeba wielu osób wokół, z którymi można sobie pomóc w wielu sprawach i czuć się komfortowo - potwierdziła.

Kim jest wspomniany Ash? To szczeniak rasy Cavalier King Charles Spaniel, w którego posiadanie weszli Sabalenka i jej narzeczony Georgios Frangulis. Jak widać, w przypadku Białorusinki nie jest potrzebny specjalista, a czteronogi przyjaciel.

Obrończyni tytułu rozpocznie WTA 1000 Miami od meczu z Ann Li lub Kimberly Birrell. Zapraszamy do śledzenia relacji z turnieju w Interii Sport.

