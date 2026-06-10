Sabalenka groziła końcem kariery. Teraz ogłasza, wielkie poruszenie

Bardzo często mówi się o tym, jak nieprzewidywalny potrafi być sport. Sceny, które rozegrały się na korcie Philippe Chatrier 3 czerwca, z pewnością zaskoczyły jednak wielu. Rozstawiona z 25. numerem Diana Sznajder w trzysetowej batalii odprawiła z kwitkiem liderkę światowego rankingu kobiecego tenisa Arynę Sabalenkę, wygrywając z Białorusinką 3:6, 7:5, 6:0.

Po sensacyjnej porażce pochodząca z Mińska zawodniczka nie kryła rozgoryczenia i na konferencji prasowej ogłosiła dziennikarzom, że głęboko zastanawia się nad przejściem na sportową emeryturę. "Nie mam żadnych myśli, nie czuję żadnych emocji. Chcę teraz rzucić tenis, ale co się stanie za kilka dni, zobaczymy. Mam nadzieję, że wrócę do właściwej formy psychicznej" - mówiła wówczas.

Wypowiedź Białorusinki wywołała ogromne poruszenie, a ona sama zabrała później głos w mediach społecznościowych i zapewniła, że słowa te wypowiedziała pod wpływem emocji i wcale nie chce kończyć swojej przygody z tenisem. Teraz zamieściła w sieci nagranie z treningu na korcie trawiastym dając do zrozumienia, że już szykuje się do rozpoczęcia sezonu na tej nawierzchni. Przy okazji w przymrużeniem oka zadrwiła z samej siebie.

"Ja: rzucam tenis. Również ja: (...) W zeszłym tygodniu moje natrętne myśli wzięły górę" - tak podpisała wideo z treningu.

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Wkrótce Wimbledon. Iga Świątek będzie bronić tytułu, Aryna Sabalenka wśród faworytek

Za nami dwa turnieje wielkoszlemowe w tym sezonie. W Melbourne po końcowe trofeum sięgnęła Jelena Rybakina, która pokonała Arynę Sabalenkę 6:4, 4:6, 6:4. W Paryżu natomiast z końcowego triumfu cieszyła się Mirra Andriejewa, która w finałowym pojedynku okazała się lepsza od Mai Chwalijskiej. Rosjanka starcie z Polską wygrała 6:3, 6:2.

W Londynie tytuły bronić będzie Iga Świątek, która w ubiegłym sezonie pokonała Amandę Anisimovą 6:0, 6:0, zdobywając tym samym szóste w karierze wielkoszlemowe trofeum. Wśród faworytek wymieniane są jednak także inne zawodniczki z Aryną Sabalenką na czele.

Aryna Sabalenka Asanka Brendon Ratnayake East News

Aryna Sabalenka THOMAS SAMSON AFP

Aryna Sabalenka FILIPPO MONTEFORTE East News





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