Sabalenka groziła końcem kariery. Teraz ogłasza, wielkie poruszenie

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Aryna Sabalenka po sensacyjnej porażce z Dianą Sznajder 6:3, 5:7, 0:6 w ćwierćfinale turnieju Rolanda Garrosa nie kryła rozżalenia i głośno zastanawiała się nad zakończeniem tenisowej kariery. Teraz, na krótko przed rozpoczęciem kolejnej wielkoszlemowej imprezy, Białorusinka nadała krótki komunikat za pośrednictwem mediów społecznościowych. Postawiła sprawę jasno.

Aryna Sabalenka
Aryna SabalenkaAFP

Bardzo często mówi się o tym, jak nieprzewidywalny potrafi być sport. Sceny, które rozegrały się na korcie Philippe Chatrier 3 czerwca, z pewnością zaskoczyły jednak wielu. Rozstawiona z 25. numerem Diana Sznajder w trzysetowej batalii odprawiła z kwitkiem liderkę światowego rankingu kobiecego tenisa Arynę Sabalenkę, wygrywając z Białorusinką 3:6, 7:5, 6:0.

Po sensacyjnej porażce pochodząca z Mińska zawodniczka nie kryła rozgoryczenia i na konferencji prasowej ogłosiła dziennikarzom, że głęboko zastanawia się nad przejściem na sportową emeryturę. "Nie mam żadnych myśli, nie czuję żadnych emocji. Chcę teraz rzucić tenis, ale co się stanie za kilka dni, zobaczymy. Mam nadzieję, że wrócę do właściwej formy psychicznej" - mówiła wówczas.

Chwalińska wróciła do Polski i nadała ważny komunikat. Musiała tak postąpić

Wypowiedź Białorusinki wywołała ogromne poruszenie, a ona sama zabrała później głos w mediach społecznościowych i zapewniła, że słowa te wypowiedziała pod wpływem emocji i wcale nie chce kończyć swojej przygody z tenisem. Teraz zamieściła w sieci nagranie z treningu na korcie trawiastym dając do zrozumienia, że już szykuje się do rozpoczęcia sezonu na tej nawierzchni. Przy okazji w przymrużeniem oka zadrwiła z samej siebie.

"Ja: rzucam tenis. Również ja: (...) W zeszłym tygodniu moje natrętne myśli wzięły górę" - tak podpisała wideo z treningu.

Wkrótce Wimbledon. Iga Świątek będzie bronić tytułu, Aryna Sabalenka wśród faworytek

Za nami dwa turnieje wielkoszlemowe w tym sezonie. W Melbourne po końcowe trofeum sięgnęła Jelena Rybakina, która pokonała Arynę Sabalenkę 6:4, 4:6, 6:4. W Paryżu natomiast z końcowego triumfu cieszyła się Mirra Andriejewa, która w finałowym pojedynku okazała się lepsza od Mai Chwalijskiej. Rosjanka starcie z Polską wygrała 6:3, 6:2.

W Londynie tytuły bronić będzie Iga Świątek, która w ubiegłym sezonie pokonała Amandę Anisimovą 6:0, 6:0, zdobywając tym samym szóste w karierze wielkoszlemowe trofeum. Wśród faworytek wymieniane są jednak także inne zawodniczki z Aryną Sabalenką na czele.

Koszmarny widok na oczach Fissette'a. Łzy i natychmiastowy koniec

Kobieta w sportowym stroju w intensywnych kolorach różu i pomarańczu z rozpiętym kołnierzem, z wyraźnym grymasem niezadowolenia na twarzy oraz włosami związanymi w kucyk, stoi na tle ciemnego, rozmytego tła.
Aryna SabalenkaAsanka Brendon RatnayakeEast News
Tenisistka w sportowym stroju z rakietą w ręce wykonująca gest dłonią, wyrażająca emocje po rozegranej akcji na korcie.
Aryna SabalenkaTHOMAS SAMSONAFP
Zawodniczka tenisowa w sportowym stroju z zaciśniętą pięścią w geście triumfu na korcie.
Aryna SabalenkaFILIPPO MONTEFORTEEast News


Adrian Mannarino - Gabriel Diallo. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja