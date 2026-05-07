Sabalenka grozi buntem. Świątek podpisała list, ale to nie koniec. Jest komunikat światowej jedynki

Rafał Sierhej

Za rogiem widać już Roland Garros. Tymczasem w świecie tenisa wszystko dalekie jest od pełnej harmonii. Sytuacja układa się wręcz odwrotnie. Aryna Sabalenka zagroziła buntem Wielkich Szlemów, Iga Świątek podpisała się pod odpowiednim listem. Głos zabrał także Jannik Sinner, który dotarł do Rzymu po triumfie w Madrycie. - To wszystko kwestia szacunku - grzmiał na konferencji numer jeden męskiego tenisa.

Robert PrangeGetty Images

W ostatnich miesiącach w tenisie wiele mówi się o pieniądzach, a konkretnie o wynagrodzeniach, jakie dostają tenisiści i tenisistki. Podczas konferencji prasowej w Rzymie swoją opinię w tym temacie bardzo dosadnie wyraziła Aryna Sabalenka. Białorusinka zagroziła buntem.

- To my tworzymy przedstawienie. Bez nas nie byłoby turniejów, bez nas nie byłoby rozrywki. Uważam, że zasługujemy na lepsze wynagrodzenie. Według mnie dojdzie do momentu, w którym będziemy musieli po prostu zbojkotować turniej, zgadza się. Czuję, że to będzie jedyny sposób, żeby walczyć o nasze prawa - grzmiała.

Sinner grzmi. "To kwestia szacunku"

Do sprawy odniosła się także Iga Świątek. Polka podpisała list opublikowany w ramach protestu w kwestii podziału przychodów z Roland Garros. - Myślę, że byłyśmy dość rozsądne, jeśli chodzi o naszą propozycję i uzyskanie sprawiedliwego udziału w przychodach. Uważam, że wzrost puli nagród nie jest do końca tym, czego chciałyśmy, ponieważ procentowy udział w przychodach spada. Bojkot turnieju to jednak nieco ekstremalna sytuacja. Nie wiem - powiedziała.

Świątek w swoim stylu była nieco ostrożniejsza w dobieraniu słów. O sytuację zapytany został także Jannik Sinner, który obrał podobną drogę do Igi. - Szlemy to najważniejsze turnieje w kalendarzu - wszyscy o tym wiemy. Dla nas to przede wszystkim kwestia szacunku - rozpoczął Włoch.

- Myślę, że dajemy o wiele więcej, niż otrzymujemy. I nie dotyczy to tylko najlepszych graczy - dotyczy wszystkich, zarówno mężczyzn, jak i kobiet - podsumował lider rankingu ATP i pod nieobecność Carlosa Alcaraz główny faworyt nadchodzącego Roland Garros. Turniej w Paryżu rozpocznie się 24 maja.

Świątek na czele protestu. Polka podpisała list. Djoković w kontrze
Komunikat WTA zaskoczył Igę Świątek i Arynę Sabalenkę
