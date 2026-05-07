W ostatnich miesiącach w tenisie wiele mówi się o pieniądzach, a konkretnie o wynagrodzeniach, jakie dostają tenisiści i tenisistki. Podczas konferencji prasowej w Rzymie swoją opinię w tym temacie bardzo dosadnie wyraziła Aryna Sabalenka. Białorusinka zagroziła buntem.

- To my tworzymy przedstawienie. Bez nas nie byłoby turniejów, bez nas nie byłoby rozrywki. Uważam, że zasługujemy na lepsze wynagrodzenie. Według mnie dojdzie do momentu, w którym będziemy musieli po prostu zbojkotować turniej, zgadza się. Czuję, że to będzie jedyny sposób, żeby walczyć o nasze prawa - grzmiała.

Sinner grzmi. "To kwestia szacunku"

Do sprawy odniosła się także Iga Świątek. Polka podpisała list opublikowany w ramach protestu w kwestii podziału przychodów z Roland Garros. - Myślę, że byłyśmy dość rozsądne, jeśli chodzi o naszą propozycję i uzyskanie sprawiedliwego udziału w przychodach. Uważam, że wzrost puli nagród nie jest do końca tym, czego chciałyśmy, ponieważ procentowy udział w przychodach spada. Bojkot turnieju to jednak nieco ekstremalna sytuacja. Nie wiem - powiedziała.

Świątek w swoim stylu była nieco ostrożniejsza w dobieraniu słów. O sytuację zapytany został także Jannik Sinner, który obrał podobną drogę do Igi. - Szlemy to najważniejsze turnieje w kalendarzu - wszyscy o tym wiemy. Dla nas to przede wszystkim kwestia szacunku - rozpoczął Włoch.

- Myślę, że dajemy o wiele więcej, niż otrzymujemy. I nie dotyczy to tylko najlepszych graczy - dotyczy wszystkich, zarówno mężczyzn, jak i kobiet - podsumował lider rankingu ATP i pod nieobecność Carlosa Alcaraz główny faworyt nadchodzącego Roland Garros. Turniej w Paryżu rozpocznie się 24 maja.

Świątek na czele protestu. Polka podpisała list. Djoković w kontrze Jung Yeon-je / ANGELA WEISS / AFP AFP

Komunikat WTA zaskoczył Igę Świątek i Arynę Sabalenkę MARTIN KEEP / AFP / Robert Prange/Getty Images AFP

Aryna Sabalenka zrzuciła Igę Świątek ze szczytu rankingu WTA i nie zamierza się stamtąd ruszać AFP

Marcos Giron - Marin Cilic. Skrót meczu Polsat Sport