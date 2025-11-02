Partner merytoryczny: Eleven Sports

Sabalenka "dopadła" Świątek w Rijadzie. Wystarczyły dwa sety. Mamy nowy rekord

Aryna Sabalenka nigdy jeszcze nie wygrała WTA Finals. Wierzy, że jest na dobrej drodze. W pierwszym meczu tegorocznej edycji uporała się w Rijadzie z Jasmine Paolini, wygrywając łatwo 6:3, 6:1. Jak odnotowali kronikarze, było to jej 60. zwycięstwo w tym sezonie. Taki pułap triumfów Białorusinka zaliczyła pierwszy raz w karierze, podczas gdy dla Igi Świątek... to już w zasadzie rutyna.

Aryna Sabalenka (z prawej) ma na koncie 60. zwycięstwo w sezonie. Dla Igi Świątek to żadne novum
lga Świątek zapowiedziała, że w przyszłym sezonie nieco zredukuje tempo. Nie przystąpi do wszystkich obowiązkowych turniejów w trosce o właściwą regenerację organizmu. Od kilku lat regularnie notuje ponad 60 zwycięstw w roku.

Taki pułap przez długi czas okazywał się nieosiągalny dla Aryny Sabalenki. Aż do teraz. Pokonując Jasmine Paolini (6:3, 6:1), Białorusinka po raz pierwszy w karierze odniosła 60. triumf w sezonie.

Sabalenka z nowym rekordem kariery. Świątek przekraczała tę granicę już kilka razy

Tegoroczny bilans Sabalenki wynosi 60:11. Świątek ma na koncie już 62 zwycięstwa, ale rozegrała większą liczbę spotkań. Ma ich za sobą już 77.

Tenisistka z Mińska jest już pewna, że sezon zakończy w roli pierwszej rakiety świata. Takiego wyczynu dokona drugi rok z rzędu.

Wygrała w sezonie cztery turnieje (podobnie jak w poprzednim cyklu), w tym jeden najwyższej rangi. Bezkonkurencyjna okazała się w US Open. Po raz pierwszy docierała przynajmniej do półfinału wszystkich czterech imprez wielkoszlemowych.

    Kibice czekają na bezpośrednie starcie Sabalenka - Świątek. W tym sezonie naprzeciw siebie stanęły tylko raz. W półfinale Roland Garros lepsza okazał się 27-letnia Białorusinka, triumfując 7:6(1), 4:6, 6:0. Bilans dotychczasowych gier: 8-5 na korzyść raszynianki.

    Polka, obecnie wiceliderka rankingu WTA, też ma już za sobą pierwszy triumf w Rijadzie. W sobotę rozbiła Madison Keys 6:1, 6:2. Jej kolejną rywalką będzie Kazaszka Jelena Rybakina - początek spotkania w poniedziałek nie przed godz. 15:00.

