Aryna Sabalenka w wielkim stylu powróciła na korty po przerwie spowodowanej problemami zdrowotnymi. Liderka światowego rankingu w środę rozegrała swój pierwszy mecz od triumfu w US Open i zwyciężyła w drugiej rundzie turnieju rangi WTA 1000 w Wuhan. Jej rywalką była Rebecca Sramkova, która postawiła faworytce spory opór. Spotkanie nie było łatwe dla Białorusinki - pierwszego seta przegrała 4:6, jednak później przejęła kontrolę nad grą i ostatecznie wygrała 4:6, 6:3, 6:1. Dzięki temu zameldowała się w 1/8 finału chińskiej imprezy.

Dla fanów Sabalenki był to wyjątkowy moment, bo na powrót ich ulubienicy musieli czekać aż miesiąc. Po sukcesie w Nowym Jorku 27-letnia tenisistka zmagała się z kontuzją, która zmusiła ją do przerwania startów. Zawodniczka zdecydowała się na odpoczynek i regenerację w Grecji, gdzie spędziła kilka tygodni, przygotowując się do dalszej części sezonu. Jej powrót w Wuhan wzbudził ogromne zainteresowanie, a mecz ze Sramkovą pokazał, że po kontuzji nie ma już śladu.

Aryna Sabalenka zabrała głos po meczu ze Sramkovą. Króciutko

Kilka godzin po spotkaniu Sabalenka podzieliła się swoimi emocjami z kibicami w mediach społecznościowych. Na Instagramie opublikowała cztery fotografie z meczu, a wpis opatrzyła krótkim, ale wymownym komentarzem: "Dobrze jest wrócić na kort".

Słowa liderki rankingu wywołały falę reakcji. Pod postem pojawiły się setki komentarzy pełnych entuzjazmu i wsparcia. "Królowa przybyła", "Wróciła!", "Jedziesz dalej", "Dobra robota, królowo", "W końcu bogini tenisowa wróciła" - pisali zachwyceni fani, dając jasno do zrozumienia, jak bardzo brakowało im jej obecności w tourze.

Teraz przed Sabalenką kolejne wyzwanie. W czwartek w 1/8 finału Wuhan Open zmierzy się z Ludmiłą Samsonową. W turnieju udział bierze także Iga Świątek. Wiceliderka światowego rankingu kobiecego tenisa zameldowała się już w trzeciej rundzie, w której o awans do ćwierćfinału powalczy ze Szwajcarką Belindą Bencić.

