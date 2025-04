Gdyby wyłączyć kiepski luty w Dubaju i Dosze, to trudno w jakikolwiek sposób przyczepić się do wyników Aryny Sabalenki. Jej pierwsza pozycja w światowym rankingu jest na razie niezagrożona, a przecież Iga Świątek miała na to wielką ochotę w Melbourne, w pięciu turniejach w styczniu, marcu i kwietniu Białorusinka zawsze dochodziła do finałów. Owszem, trzy z nich przegrała, ale ma tytuły z Brisbane i Miami.

