Sabalenka czekała, thriller Osaki. 178 minut i taka reakcja Wiktorowskiego

Naomi Osaka dotarła do Paryża po zdecydowanej porażce z Igą Świątek w czwartej rundzie WTA 1000 w Rzymie. Japonka nie miała za bardzo argumentów w starciu z Polką, przegrała aż 2:6, 1:6. Jak sama przyznała przed startem Roland Garros - to spotkanie trochę zachwiało jej pewnością siebie. Czterokrotna mistrzyni imprez wielkoszlemowych musiała zatem szukać odbudowy już podczas pierwszych pojedynków w stolicy Francji. Przez premierowe dwie fazy przebrnęła bez staty seta - najpierw pokonała Laurę Siegemund, a następnie Donnę Vekic.

W ten sposób Osaka znalazła się już blisko potencjalnego starcia z Aryną Sabalenką w 1/8 finału. Obie potrzebował po jednej wygranej - Naomi z Ivą Jovic, a Białorusinka - z Darią Kasatkiną. Zdecydowanie większe wyzwanie czekało zatem Japonkę. Sugerował to także ranking - Amerykanka sąsiaduje z 28-latką w kobiecym zestawieniu. Tenisistka z Azji jest na 16. miejscu, a zawodniczka ze Stanów Zjednoczonych - plasuje się o jedną pozycję niżej. Także kort potwierdził zbliżony poziom pań. Na Court Suzanne-Lenglen zgotowały znakomite widowisko.

Roland Garros: Naomi Osaka kontra Iva Jovic w trzeciej rundzie

Na początku panie skutecznie pilnowały swoich serwisów. Pierwsze większe emocje nastały w piątym gemie. Wówczas Jovic wywalczyła przełamanie, mimo kilku okazji Osaki na trzecie "oczko". Po zmianie stron Japonka zniwelowała stratę, a następnie powróciła na prowadzenie, broniąc po drodze break pointa. Tuż przed potencjalnym tie-breakiem Naomi wypracowała sobie dwa setbole. Ostatecznie doszło jednak do decydującej rozgrywki w partii. Już przy stanie 6-3 zawodniczka z Azji uzyskała kolejne szanse na zamknięcie premierowej odsłony. Finalnie wykorzystała dopiero piątą okazję, triumfując 7:6(5).

W drugiej partii jedyne przełamania nastąpiły w trzecim i czwartym gemie. Najpierw breaka uzyskała Osaka, a chwilę później Iva odrobiła stratę. W dalszej fazie panie pilnował swoich podań, mimo że Amerykanka naciskała w trakcie dziesiątego rozdania. Ostatecznie doszło do drugiego w tym spotkaniu tie-breaka. Tym razem od początku zdominowała go Jovic. Już przy stanie 6-2 wypracowała sobie setbola. Finalnie wykorzystała drugą szansę. Rezultatem 7:6(3) doprowadziła do trzeciej fazy pojedynku.

W kluczowej dla losów awansu partii próżno było szukać break pointów, aż do dziesiątego gema. Wtedy Amerykanka znalazła się pod presją. Musiała zachować podanie, by pozostać w grze o miejsce w najlepszej "16". Prowadziła 30-15 i od tego momentu... nie zdobyła już żadnego punktu. Iva popełniła kilka błędów w końcówce, co kosztowało ją przegraną w całym spotkaniu. Po 178 minutach walki Osaka odwróciła się w kierunku swojego boksu, w którym znajdował się także Tomasz Wiktorowski. Polski trener zacisnął pięść i celebrował wygraną ze swoją podopieczną. Naomi zwyciężyła 7:6(5), 6:7(3), 6:4. W czwartej rundzie zagra z Aryną Sabalenką albo Darią Kasatkiną.

Główne zmagania podczas Roland Garros potrwają do 7 czerwca.

