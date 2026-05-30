Sabalenka czekała, thriller Osaki. 178 minut i taka reakcja Wiktorowskiego

Mateusz Stańczyk

W momencie, gdy całą tenisowa Polska żyła meczem Mai Chwalińskiej o czwartą rundę Roland Garros, niezwykłe rzeczy działy się także na Court Suzanne-Lenglen. Aryna Sabalenka musiała długo czekać na swój pojedynek. Wszystko przez to, co działo się w starciu z udziałem Naomi Osaki. Japonka stoczyła dziś prawdziwy thriller - w dodatku zwycięski. Po 178 minutach na twarzy Tomasza Wiktorowskiego zagościła potężna euforia. W meczu o ćwierćfinał może dojść do prawdziwego hitu.

Naomi Osaka wywalczyła awans do czwartej rundy Roland Garros, ogromna radość Tomasza Wiktorowskiego
Naomi Osaka wywalczyła awans do czwartej rundy Roland Garros, ogromna radość Tomasza Wiktorowskiego

Naomi Osaka dotarła do Paryża po zdecydowanej porażce z Igą Świątek w czwartej rundzie WTA 1000 w Rzymie. Japonka nie miała za bardzo argumentów w starciu z Polką, przegrała aż 2:6, 1:6. Jak sama przyznała przed startem Roland Garros - to spotkanie trochę zachwiało jej pewnością siebie. Czterokrotna mistrzyni imprez wielkoszlemowych musiała zatem szukać odbudowy już podczas pierwszych pojedynków w stolicy Francji. Przez premierowe dwie fazy przebrnęła bez staty seta - najpierw pokonała Laurę Siegemund, a następnie Donnę Vekic.

W ten sposób Osaka znalazła się już blisko potencjalnego starcia z Aryną Sabalenką w 1/8 finału. Obie potrzebował po jednej wygranej - Naomi z Ivą Jovic, a Białorusinka - z Darią Kasatkiną. Zdecydowanie większe wyzwanie czekało zatem Japonkę. Sugerował to także ranking - Amerykanka sąsiaduje z 28-latką w kobiecym zestawieniu. Tenisistka z Azji jest na 16. miejscu, a zawodniczka ze Stanów Zjednoczonych - plasuje się o jedną pozycję niżej. Także kort potwierdził zbliżony poziom pań. Na Court Suzanne-Lenglen zgotowały znakomite widowisko.

Roland Garros: Naomi Osaka kontra Iva Jovic w trzeciej rundzie

Na początku panie skutecznie pilnowały swoich serwisów. Pierwsze większe emocje nastały w piątym gemie. Wówczas Jovic wywalczyła przełamanie, mimo kilku okazji Osaki na trzecie "oczko". Po zmianie stron Japonka zniwelowała stratę, a następnie powróciła na prowadzenie, broniąc po drodze break pointa. Tuż przed potencjalnym tie-breakiem Naomi wypracowała sobie dwa setbole. Ostatecznie doszło jednak do decydującej rozgrywki w partii. Już przy stanie 6-3 zawodniczka z Azji uzyskała kolejne szanse na zamknięcie premierowej odsłony. Finalnie wykorzystała dopiero piątą okazję, triumfując 7:6(5).

W drugiej partii jedyne przełamania nastąpiły w trzecim i czwartym gemie. Najpierw breaka uzyskała Osaka, a chwilę później Iva odrobiła stratę. W dalszej fazie panie pilnował swoich podań, mimo że Amerykanka naciskała w trakcie dziesiątego rozdania. Ostatecznie doszło do drugiego w tym spotkaniu tie-breaka. Tym razem od początku zdominowała go Jovic. Już przy stanie 6-2 wypracowała sobie setbola. Finalnie wykorzystała drugą szansę. Rezultatem 7:6(3) doprowadziła do trzeciej fazy pojedynku.

W kluczowej dla losów awansu partii próżno było szukać break pointów, aż do dziesiątego gema. Wtedy Amerykanka znalazła się pod presją. Musiała zachować podanie, by pozostać w grze o miejsce w najlepszej "16". Prowadziła 30-15 i od tego momentu... nie zdobyła już żadnego punktu. Iva popełniła kilka błędów w końcówce, co kosztowało ją przegraną w całym spotkaniu. Po 178 minutach walki Osaka odwróciła się w kierunku swojego boksu, w którym znajdował się także Tomasz Wiktorowski. Polski trener zacisnął pięść i celebrował wygraną ze swoją podopieczną. Naomi zwyciężyła 7:6(5), 6:7(3), 6:4. W czwartej rundzie zagra z Aryną Sabalenką albo Darią Kasatkiną.

Główne zmagania podczas Roland Garros potrwają do 7 czerwca. Najważniejsze informacje dotyczące imprezy można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interii.

Naomi OsakaFILIPPO MONTEFORTEAFP
Iva JovićANNE-CHRISTINE POUJOULATAFP
Aryna SabalenkaFILIPPO MONTEFORTEEast News


