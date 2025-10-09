Partner merytoryczny: Eleven Sports

Sabalenka czekała na Rybakinę. 86 minut wymiany ciosów. A jednak Kazaszka

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

W czwartek organizatorzy WTA 1000 Wuhan Open zaplanowali wyłonienie ćwierćfinalistek - i już było jasne, że na tym etapie może dojść do hitów z udziałem zawodniczek z TOP 10 rankingu WTA. Tym najbardziej oczekiwanym było oczywiście starcie Aryny Sabalenki z Jeleną Rybakiną, dwóch wielkoszlemowych mistrzyń. Białorusinka krok ku temu wykonała rano, później czekała na odpowiedź Kazaszki. A ta miała niezwykle ciężkie zadanie: zmierzyła się z Lindą Noskovą, która siłą uderzeń niewiele jej ustępuje, bywa za to bardziej regularna.

W Wuhanie dojdzie jednak do kolejnego starcia Aryny Sabalenki (z lewej) z Jeleną Rybakiną. Kazaszka też wygrała w 1/8 finału
W Wuhanie dojdzie jednak do kolejnego starcia Aryny Sabalenki (z lewej) z Jeleną Rybakiną. Kazaszka też wygrała w 1/8 finałuRobert PrangeGetty Images

Aryna Sabalenka, Iga Świątek, Coco Gauff, Jessica Pegula, Jasmine Paolini, Jelena Rybakina - lista zawodniczek, które wyszły na korty w Wuhanie w czwartek, mogła imponować. Nawet podczas wielkoszlemowych zmagań, przed fazą 1/4 finału, rzadko zdarza się, by tyle gwiazd występowało jednego dnia.

W górnej połowie drabinki jako pierwsza kwalifikację wywalczyła Pegula, po niej zaś uczyniła to Sabalenka. W ekspresowym tempie ograła dzisiaj Ludmiłę Samsonową, pokazała już - w przeciwieństwie do wczorajszego dnia - świetną dyspozycję.

Zobacz również:

Jasmine Paolini i Clara Tauson walczyły o ćwierćfinał WTA 1000 w Wuhanie. Początkowo lepsza była Dunka. Kontuzja wszystko zmieniła
Iga Świątek

Krecz w starciu Paolini z Tauson. Triumfatorka już czeka na ruch Igi Świątek

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

    I oczekiwała na rywalkę, a to miało wyłonić starcie "big hitterek", czyli Jeleny Rybakiny i Lindy Noskovej. Dwóch potężnie uderzających zawodniczek. Ich dwa poprzednie pojedynki wygrała Kazaszka, i to dość pewnie. Nie pozwoliła Czeszce w żadnym z setów wygrać więcej niż trzech gemów. Dziś też była faworytką, ma też dodatkowy cel, czyli walka o miejsce w WTA Finals w Rijadzie.

    Reguła nie została złamana, co oznacza, że w piątek w Wuhanie dojdzie do starcia dwóch wielkich gwiazd.

    WTA Wuhan. Jelena Rybakina kontra Linda Noskova w grze o ćwierćfinał. Liczba asów musiała być dwucyfrowa

    Starcie Rybakiny z Sabalenką było spodziewane, nie da się tego ukryć. Ich mecze to wielka bitwa dwóch zawodniczek, które najlepiej czują się w ataku, choć w defensywie Białorusinka ma przewagę. Tyle że w czerwcu w Berlinie Rybakina miała ją już na widelcu, w tie-breaku trzeciego seta uzyskała cztery piłki meczowe z rzędu. I przegrała. Odbiła sobie to w Cincinnati, rozniosła Arynę, była niezwykle skuteczna. A jak z Kazaszką grać, pokazała w kolejnej rundzie Iga Świątek.

    Tenisistka w sportowej akcji odbijająca piłkę rakietą na korcie podczas zawodów, skupiona na grze, ubrana w białą sportową sukienkę, w tle widoczne rozmazane elementy kortu.
    Jelena Rybakina, Wuhan 2025ADEK BERRYAFP

    W czwartek Rybakina zmierzyła się w Wuhanie z Lindą Noskovą, zawodniczką też bazującą na sile, mającą przed sobą wielką przyszłość. Wciąż zbiera doświadczenie, ale przecież w Pekinie dotarła do finału WTA 1000, wygrała w nim seta z Amandą Anisimovą.

    Dziś od początku spotkania obie też stawiały na moc, ale Rybakina była skuteczniejsza przy serwisie. Nie tyle w liczbie asów, co już samym podaniem budowała sobie przewagę. Mimo że często musiała ponawiać serwis.

    Zobacz również:

    Aryna Sabalenka, Wuhan 2025
    Tenis

    Na ten wynik czekała Iga Świątek. Krótka przygoda Sabalenki z trzecią rundą WTA Wuhan

    Andrzej Grupa
    Andrzej Grupa

      U Noskovej było z tym nieco gorzej, jej drugi serwis nie robił na Kazaszce wielkiego wrażenia. A jeszcze pojawiły się problemy po własnych błędach. W czwartym gemie Jelena uzyskała trzy break pointy z rzędu, wtedy Lindzie na moment wrócił dobry serwis. W ósmym, gdy miała wyrównać na 4:4, tak już się nie stało.

      Po błędach Noskovej zrobiło się 15-40, pierwszego break pointa Czeszka obroniła serwisem. Tyle że za moment popełnił podwójny błąd, została przełamana. A to oznaczało wyrok, bo półtorej minuty później było już 6:3 dla Kazaszki.

      Zobacz również:

      Magdalena Fręch rywalizowała z Laurą Siegemund o awans do ćwierćfinału WTA 1000 w Wuhan
      Tenis

      Z 2:5 na 7:6. Niebywałe zwroty akcji u Fręch. Niżej notowana czeka na Gauff w ćwierćfinale

      Mateusz Stańczyk
      Mateusz Stańczyk

        Po twarzach czy ruchach obu zawodniczek widać było, że Czeszka gorzej znosi upał w Wuhanie. Została przełamana już na początku drugiej partii, co przy dzisiejszej postawie serwisowej Rybakiny pozwalało już zakładać końcowe rozstrzygnięcie.

        Kazaszka trzy swoje pierwsze gemy wygrała do zera, dopiero w czwartym musiała trochę mocniej popracować na podwyższenie prowadzenie. Sama zaś miała break pointy na na 4:1, później na 5:2, wreszcie meczbola na 6:3. Noskova jakoś się jednak broniła.

        Było więc 5:4, Jelena znów pojawiła się na korcie jako ta serwująca.

        Zaczęła od siódmego w meczu asa, Noskova miała ich dotąd sześć. A ósmym zakończyła spotkanie, wygrała 6:3, 6:4.

        W piątek dojdzie więc do trzynastego w historii starcia Sabalenki z Rybakiną, bilans to 7:5 dla Aryny. I nie da się ukryć, że tu pojawia się szansa dla Igi Świątek na odrobienie strat w rankingu. O ile Polka dobrze wykona swoje zadanie.

        Wuhan (K)
        1/8 finału
        09.10.2025
        10:45
        Zakończony
        Wszystko o meczu

        Zobacz również:

        Iga Świątek
        Tenis

        Finalistka Wimbledonu zdyskwalifikowana, ITIA ogłasza. Świątek w centrum zamieszania

        Jakub Rzeźnicki
        Jakub Rzeźnicki
        Młoda kobieta w sportowym stroju tenisowym oraz białej czapce z daszkiem, na tle rozmytego stadionu, z neutralnym lub lekko zmęczonym wyrazem twarzy.
        Jelena RybakinaMinas PanagiotakisAFP
        Linda Noskova
        Linda NoskovaMAHMUD HAMSAFP
        Iga Świątek (POL) - Elena Rybakina (KAZ). Skrót meczu. WIDEOAP© 2025 Associated Press

        Najnowsze

      • Piłka nożna
      • Żużel
      • Zimowe
      • Koszykówka
      • Sporty walki
      • Siatkówka
      • Hokej
      • Piłka ręczna
      • Tenis
      • Motorowe
      • Inne
      • Redakcja