Sabalenka czekała na mecz z Paolini, a tu taka wiadomość z Rijadu. Kolejny triumf Włoszki

Podczas rywalizacji w Rijadzie, Jasmine Paolini nie tylko debiutuje w rozgrywkach WTA Finals. Włoszka z polskimi korzeniami jest również jedyną tenisistką, która występuje w Arabii Saudyjskiej w dwóch konkurencjach. Rywalizację w singlu łączy z grą podwójną. W związku z tym nie ma dnia odpoczynku, w przeciwieństwie do swojej kolejnej przeciwniczki - Aryny Sabalenki. Białorusinka mogła spokojnie szykować się do ich poniedziałkowej batalii. Tymczasem 28-latka, po wczorajszej wygranej z Jeleną Rybakiną, dzisiaj powróciła na główną arenę zmagań, by powalczyć o triumf w deblu u boku Sary Errani.

