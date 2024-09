Sabalenka czekała, a Paolini spuentowała cudowny powrót. Triumf Włoszki w Pekinie

Sezon 2024 jest bez wątpienia przełomowy w karierze Jasmine Paolini. Włoszka z polskimi korzeniami przebojem wdarła się do ścisłej światowej czołówki. Najpierw wygrała w lutym turniej WTA 1000 w Dubaju, a później docierała do finałów Roland Garros i Wimbledonu. Sukcesy zaczęła odnosić także w deblu, w duecie z Sarą Errani. Razem z doświadczoną tenisistką zdobyły złoty medal podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu .

Teraz Paolini wraca do rywalizacji po US Open, który zakończyła na etapie czwartej rundy w grze pojedynczej. Podczas zmagań w Nowym Jorku musiała uznać wyższość Karoliny Muchovej. Czeszka wróciła do świetnej formy w trakcie amerykańskiej imprezy wielkoszlemowej i przekonała się o tym również reprezentantka Italii, przegrywając po dwusetowym spotkaniu.