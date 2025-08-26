Sabalenka bije pięścią w stół. Publiczny manifest, Białorusinka się tego domaga
Aryna Sabalenka zwyciężyła spotkanie 1. rundy tegorocznego US Open, choć w starciu z niżej notowaną Rebeką Masarovą miała ona pewne problemy. Tuż po swojej wygranej obrończyni wielkoszlemowego tytułu wygłosiła swoisty manifest, który po raz kolejny obnaża jej poglądy względem wynagrodzeń tenisistów oraz tenisistek, biorących udział w zmaganiach głównego touru.
24 sierpnia rozpoczęły się zmagania w ramach ostatniego wielkoszlemowego turnieju tego sezonu - US Open. Do rywalizacji naturalnie przystąpili czołowi zawodnicy z całego globu, a wśród nich również obrończyni zeszłorocznego tytułu - Aryna Sabalenka.
Liderka rankingu WTA rozegrała już spotkanie 1. rundy amerykańskiego turnieju, w którym to zmierzyła się z notowaną dopiero na 108. pozycji w światowym zestawieniu tenisistek Rebeką Masarovą. Wygrana doświadczonej Białorusinki była niemalże pewna, choć w pierwszym secie reprezentantka Szwajcarii stawiła jej czynny opór, doprowadzając niemalże do tie-breaka. Obraz drugiego seta wyglądał jednak zupełnie inaczej, bowiem Sabalenka kompletnie zdominowała w nim rywalkę, pewnie awansując do następnej rundy zmagań.
Sabalenka głośno o zarobkach w świecie tenisa. "Zasługujemy na więcej"
Liderka rankingu WTA znana jest z tego, że od pewnego czasu mocno piętnuje warunki finansowe, panujące w jej "zawodzie". Koronnym przykładem jest wypowiedź, której ta udzieliła na godziny przed niedawnym finałem WTA Cincinnati z udziałem Igi Świątek.
W przerwie między spotkaniami toczącego się US Open Sabalenka skorzystała z zaproszenia do rozmowy z prowadzącymi youtubowego kanału "Boardroom". Tam również poruszona została kwestia kwot, które organizatorzy turniejów głównego touru przeznaczają na wynagrodzenie dla biorących w nich udział zawodników. Sabalenka została bowiem zapytana o to, co zmieniłaby, gdyby stała obecnie na czele WTA. Białorusinka nie przepuściła sposobności, aby po raz kolejny wbić szpilę we włodarzy światowych organizacji tenisowych.
"(Zmieniłabym red.) nagrody pieniężne. Ale nie chodzi tylko o WTA. Myślę, że zasługujemy na więcej, biorąc pod uwagę procent i przychody, które generujemy. Jeśli porównasz nasz sport do takich lig jak NBA czy NHL, to jest to żart. Myślę, że musimy podnieść te liczby" - mówiła Sabalenka.
Warto podkreślić, że Aryna Sabalenka jest jedną z najlepiej zarabiających tenisistek obecnych czasów. Wedle wyliczeń ekspertów portalu "Forbes", w 2025 r. liderka światowego rankingu zarobiła łącznie około 27,4 mln dol. (100 mln zł). Niemniej częste są obrazki, w ramach których tenisistki oraz tenisiści "niższego kalibru" miewają problemy finansowe, które w znacznym stopniu uniemożliwiają im rozwój kariery.