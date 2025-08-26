Sabalenka bije pięścią w stół. Publiczny manifest, Białorusinka się tego domaga

24 sierpnia rozpoczęły się zmagania w ramach ostatniego wielkoszlemowego turnieju tego sezonu - US Open. Do rywalizacji naturalnie przystąpili czołowi zawodnicy z całego globu, a wśród nich również obrończyni zeszłorocznego tytułu - Aryna Sabalenka.

Liderka rankingu WTA rozegrała już spotkanie 1. rundy amerykańskiego turnieju, w którym to zmierzyła się z notowaną dopiero na 108. pozycji w światowym zestawieniu tenisistek Rebeką Masarovą. Wygrana doświadczonej Białorusinki była niemalże pewna, choć w pierwszym secie reprezentantka Szwajcarii stawiła jej czynny opór, doprowadzając niemalże do tie-breaka. Obraz drugiego seta wyglądał jednak zupełnie inaczej, bowiem Sabalenka kompletnie zdominowała w nim rywalkę, pewnie awansując do następnej rundy zmagań.

Sabalenka głośno o zarobkach w świecie tenisa. "Zasługujemy na więcej"

Liderka rankingu WTA znana jest z tego, że od pewnego czasu mocno piętnuje warunki finansowe, panujące w jej "zawodzie". Koronnym przykładem jest wypowiedź, której ta udzieliła na godziny przed niedawnym finałem WTA Cincinnati z udziałem Igi Świątek.

W przerwie między spotkaniami toczącego się US Open Sabalenka skorzystała z zaproszenia do rozmowy z prowadzącymi youtubowego kanału "Boardroom". Tam również poruszona została kwestia kwot, które organizatorzy turniejów głównego touru przeznaczają na wynagrodzenie dla biorących w nich udział zawodników. Sabalenka została bowiem zapytana o to, co zmieniłaby, gdyby stała obecnie na czele WTA. Białorusinka nie przepuściła sposobności, aby po raz kolejny wbić szpilę we włodarzy światowych organizacji tenisowych.

"(Zmieniłabym red.) nagrody pieniężne. Ale nie chodzi tylko o WTA. Myślę, że zasługujemy na więcej, biorąc pod uwagę procent i przychody, które generujemy. Jeśli porównasz nasz sport do takich lig jak NBA czy NHL, to jest to żart. Myślę, że musimy podnieść te liczby" - mówiła Sabalenka.

Warto podkreślić, że Aryna Sabalenka jest jedną z najlepiej zarabiających tenisistek obecnych czasów. Wedle wyliczeń ekspertów portalu "Forbes", w 2025 r. liderka światowego rankingu zarobiła łącznie około 27,4 mln dol. (100 mln zł). Niemniej częste są obrazki, w ramach których tenisistki oraz tenisiści "niższego kalibru" miewają problemy finansowe, które w znacznym stopniu uniemożliwiają im rozwój kariery.

