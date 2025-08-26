Partner merytoryczny: Eleven Sports

Sabalenka bije pięścią w stół. Publiczny manifest, Białorusinka się tego domaga

Igor Szarek

Igor Szarek

Aryna Sabalenka zwyciężyła spotkanie 1. rundy tegorocznego US Open, choć w starciu z niżej notowaną Rebeką Masarovą miała ona pewne problemy. Tuż po swojej wygranej obrończyni wielkoszlemowego tytułu wygłosiła swoisty manifest, który po raz kolejny obnaża jej poglądy względem wynagrodzeń tenisistów oraz tenisistek, biorących udział w zmaganiach głównego touru.

Aryna Sabalenka
Aryna SabalenkaDYLAN BUELLAFP

24 sierpnia rozpoczęły się zmagania w ramach ostatniego wielkoszlemowego turnieju tego sezonu - US Open. Do rywalizacji naturalnie przystąpili czołowi zawodnicy z całego globu, a wśród nich również obrończyni zeszłorocznego tytułu - Aryna Sabalenka.

Liderka rankingu WTA rozegrała już spotkanie 1. rundy amerykańskiego turnieju, w którym to zmierzyła się z notowaną dopiero na 108. pozycji w światowym zestawieniu tenisistek Rebeką Masarovą. Wygrana doświadczonej Białorusinki była niemalże pewna, choć w pierwszym secie reprezentantka Szwajcarii stawiła jej czynny opór, doprowadzając niemalże do tie-breaka. Obraz drugiego seta wyglądał jednak zupełnie inaczej, bowiem Sabalenka kompletnie zdominowała w nim rywalkę, pewnie awansując do następnej rundy zmagań.

Sabalenka głośno o zarobkach w świecie tenisa. "Zasługujemy na więcej"

Liderka rankingu WTA znana jest z tego, że od pewnego czasu mocno piętnuje warunki finansowe, panujące w jej "zawodzie". Koronnym przykładem jest wypowiedź, której ta udzieliła na godziny przed niedawnym finałem WTA Cincinnati z udziałem Igi Świątek.

W przerwie między spotkaniami toczącego się US Open Sabalenka skorzystała z zaproszenia do rozmowy z prowadzącymi youtubowego kanału "Boardroom". Tam również poruszona została kwestia kwot, które organizatorzy turniejów głównego touru przeznaczają na wynagrodzenie dla biorących w nich udział zawodników. Sabalenka została bowiem zapytana o to, co zmieniłaby, gdyby stała obecnie na czele WTA. Białorusinka nie przepuściła sposobności, aby po raz kolejny wbić szpilę we włodarzy światowych organizacji tenisowych.

"(Zmieniłabym red.) nagrody pieniężne. Ale nie chodzi tylko o WTA. Myślę, że zasługujemy na więcej, biorąc pod uwagę procent i przychody, które generujemy. Jeśli porównasz nasz sport do takich lig jak NBA czy NHL, to jest to żart. Myślę, że musimy podnieść te liczby" - mówiła Sabalenka.

Warto podkreślić, że Aryna Sabalenka jest jedną z najlepiej zarabiających tenisistek obecnych czasów. Wedle wyliczeń ekspertów portalu "Forbes", w 2025 r. liderka światowego rankingu zarobiła łącznie około 27,4 mln dol. (100 mln zł). Niemniej częste są obrazki, w ramach których tenisistki oraz tenisiści "niższego kalibru" miewają problemy finansowe, które w znacznym stopniu uniemożliwiają im rozwój kariery.

Zobacz również:

Casper Ruud zdemaskował mroczną stronę US Open
US Open

Partner Świątek zdemaskował mroczną stronę US Open. Kibice naprawdę to robią

Maciej Brzeziński
Maciej Brzeziński
Łukasz Kubot: Z sentymentem przyjeżdżam do klubu WarszawiankiPolsat SportPolsat Sport
Kobieta w sportowym stroju dynamicznie odbija piłkę tenisową rakietą na korcie podczas meczu tenisowego, skupiona na grze, z widocznym logotypem turnieju w tle.
Aryna SabalenkaSarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP
Zawodowa tenisistka podczas meczu na korcie trzymająca ręcznik, z rakietą tenisową wsuniętą w spodnie sportowe, skupiona i wyraźnie zamyślona.
Aryna SabalenkaDYLAN BUELLAFP
Kobieta w białym stroju sportowym z zamkniętymi oczami unosi dłoń do twarzy, sprawiając wrażenie zamyślonej lub skupionej, wyraźnie widoczne piegi, zielone paznokcie oraz kolorowe bransoletki.
Aryna SabalenkaHenry NichollsAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja