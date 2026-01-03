Partner merytoryczny: Eleven Sports

Sabalenka bez wyjścia. Ostapenko na jej drodze. Wszystko jasne na WTA w Brisbane

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

Wczoraj rozpoczął się nowy sezon w tenisowych rozgrywkach na najwyższym poziomie. Pierwsze spotkania zostały rozegrane w ramach drużynowego United Cup. Od jutra zobaczymy także w akcji zawodniczki w głównej drabince WTA 500 w Brisbane. Tytułu broni Aryna Sabalenka. Dziś o godz. 1:30 czasu polskiego rozlosowano turniejową drabinkę. Na drodze Białorusinki znalazła się m.in. Jelena Ostapenko. Oto co czeka liderkę kobiecego rankingu oraz jedyną naszą reprezentantkę w stawce - Magdalenę Fręch.

Aryna Sabalenka i Jelena Ostapenko mogą się zmierzyć podczas WTA 500 w Brisbane
Aryna Sabalenka i Jelena Ostapenko mogą się zmierzyć podczas WTA 500 w BrisbaneLUKE HALES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / SEVERIN AICHBAUER / APA-PictureDesk / APA-PictureDesk via AFPAFP

Po kilkutygodniowej przerwie najlepsze tenisistki świata wracają do gry w oficjalnych rozgrywkach. Wczoraj rozpoczął się sezon 2026. Na razie podczas drużynowego United Cup, ale już jutro zobaczymy w akcji także zawodniczki, które wezmą udział w głównej drabince imprezy rangi WTA 500 w Brisbane. Rok temu najlepsza w tych zmaganiach okazała się Aryna Sabalenka. Białorusinka pokonała wówczas po trzysetowej batalii Polinę Kudiermietową. 22-latka wygrała premierową odsłonę, ale później doświadczenie wzięło górę i ostatecznie po tytuł sięgnęła tenisistka z Mińska.

    W tym sezonie liderka kobiecego rankingu będzie miała w teorii utrudnione zadanie, bowiem do Brisbane wybrała się m.in. Jelena Rybakina. To właśnie reprezentantka Kazachstanu jest ostatnią osobą, która pokonała Sabalenkę w tej lokalizacji. Przed dwoma laty panie spotkały się w wielkim finale. Wówczas 26-latka nie dała szans starszej o rok rywalce, triumfując 6:0, 6:3. Na dodatek Jelena ograła Arynę w decydującym starciu podczas WTA Finals 2025.

      WTA Brisbane: Tak prezentuje się droga Sabalenki do obrony tytułu

      O godz. 1:30 czasu polskiego poznaliśmy turniejową drabinkę. Z racji tego, że w zmaganiach weźmie udział aż 48 zawodniczek, to najlepsza "16" ma zagwarantowany wolny los w pierwszej rundzie. W związku z tym liderka rankingu rozpocznie udział w imprezie od drugiej fazy. Tam zmierzy się z Cristiną Bucsą albo kwalifikantką. Niezwykle ciekawie może być w potencjalnej 1/8 finału. W tej rundzie w gronie potencjalnych przeciwniczek Sabalenki znajduje się... Jelena Ostapenko.

      Białorusinka ma rachunki do wyrównania z Łotyszką za ich finałowe starcie w Stuttgarcie. W poprzednim sezonie zawodniczka z Rygi pokonała numer jeden światowego zestawienia 6:4, 6:1. Aryna nie będzie miała zatem wyjścia - jeśli chce dojść do najlepszej "8" w Brisbane, musi przejść przez sekcję, w której znajduje się mistrzyni Roland Garros 2017. Aby doszło do ich bezpośredniego pojedynku, Ostapenko musi pokonać w drugiej fazie Soranę Cirsteę albo Anastazję Pawluczenkową.

        W ćwiartce Sabalenki znalazły się Madison Keys oraz Diana Sznajder. Z kolei w potencjalnym półfinale czekają takie tenisistki jak: Jelena Rybakina, Jelaterina Aleksandrowa, Karolina Muchova czy Paula Badosa. Tym razem Aryna i Jelena mogą się spotkać już na etapie najlepszej "4" zmagań. Zobaczymy, jak ostatecznie potoczy się droga obu tenisistek w Brisbane. Finał turnieju przewidziano na niedzielę, 11 stycznia.

        Łatwo nie będzie miała także jedyna nasza reprezentantka w głównej drabince tych rozgrywek - Magdalena Fręch. Już na "dzień dobry" trafiła na mistrzynię Wimbledonu 2023 - Marketę Vondrousovą. Jeśli tenisistce pochodzącej z Łodzi uda się pokonać Czeszkę, to w kolejnej fazie czeka na nią druga - rozstawiona z "9" Linda Noskova. Droga do 1/8 finału wiedzie zatem dla Polki przez kraj naszych południowych sąsiadów.

        Iga Świątek rozpoczęła pobyt w Australii od prezentu. „Dobra kawa. Tego mi teraz potrzeba”© 2025 Associated Press
        Aryna Sabalenka powalczy o triumf w turnieju WTA 500 w Brisbane
        Aryna Sabalenka powalczy o triumf w turnieju WTA 500 w BrisbanePatrick HAMILTON / AFPAFP
        Jelena Rybakina
        Jelena RybakinaANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFPAFP
        Magdalena Fręch
        Magdalena FręchDIMITAR DILKOFF/AFP/East NewsEast News

