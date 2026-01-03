Po kilkutygodniowej przerwie najlepsze tenisistki świata wracają do gry w oficjalnych rozgrywkach. Wczoraj rozpoczął się sezon 2026. Na razie podczas drużynowego United Cup, ale już jutro zobaczymy w akcji także zawodniczki, które wezmą udział w głównej drabince imprezy rangi WTA 500 w Brisbane. Rok temu najlepsza w tych zmaganiach okazała się Aryna Sabalenka. Białorusinka pokonała wówczas po trzysetowej batalii Polinę Kudiermietową. 22-latka wygrała premierową odsłonę, ale później doświadczenie wzięło górę i ostatecznie po tytuł sięgnęła tenisistka z Mińska.

W tym sezonie liderka kobiecego rankingu będzie miała w teorii utrudnione zadanie, bowiem do Brisbane wybrała się m.in. Jelena Rybakina. To właśnie reprezentantka Kazachstanu jest ostatnią osobą, która pokonała Sabalenkę w tej lokalizacji. Przed dwoma laty panie spotkały się w wielkim finale. Wówczas 26-latka nie dała szans starszej o rok rywalce, triumfując 6:0, 6:3. Na dodatek Jelena ograła Arynę w decydującym starciu podczas WTA Finals 2025.

WTA Brisbane: Tak prezentuje się droga Sabalenki do obrony tytułu

O godz. 1:30 czasu polskiego poznaliśmy turniejową drabinkę. Z racji tego, że w zmaganiach weźmie udział aż 48 zawodniczek, to najlepsza "16" ma zagwarantowany wolny los w pierwszej rundzie. W związku z tym liderka rankingu rozpocznie udział w imprezie od drugiej fazy. Tam zmierzy się z Cristiną Bucsą albo kwalifikantką. Niezwykle ciekawie może być w potencjalnej 1/8 finału. W tej rundzie w gronie potencjalnych przeciwniczek Sabalenki znajduje się... Jelena Ostapenko.

Białorusinka ma rachunki do wyrównania z Łotyszką za ich finałowe starcie w Stuttgarcie. W poprzednim sezonie zawodniczka z Rygi pokonała numer jeden światowego zestawienia 6:4, 6:1. Aryna nie będzie miała zatem wyjścia - jeśli chce dojść do najlepszej "8" w Brisbane, musi przejść przez sekcję, w której znajduje się mistrzyni Roland Garros 2017. Aby doszło do ich bezpośredniego pojedynku, Ostapenko musi pokonać w drugiej fazie Soranę Cirsteę albo Anastazję Pawluczenkową.

W ćwiartce Sabalenki znalazły się Madison Keys oraz Diana Sznajder. Z kolei w potencjalnym półfinale czekają takie tenisistki jak: Jelena Rybakina, Jelaterina Aleksandrowa, Karolina Muchova czy Paula Badosa. Tym razem Aryna i Jelena mogą się spotkać już na etapie najlepszej "4" zmagań. Zobaczymy, jak ostatecznie potoczy się droga obu tenisistek w Brisbane. Finał turnieju przewidziano na niedzielę, 11 stycznia.

Łatwo nie będzie miała także jedyna nasza reprezentantka w głównej drabince tych rozgrywek - Magdalena Fręch. Już na "dzień dobry" trafiła na mistrzynię Wimbledonu 2023 - Marketę Vondrousovą. Jeśli tenisistce pochodzącej z Łodzi uda się pokonać Czeszkę, to w kolejnej fazie czeka na nią druga - rozstawiona z "9" Linda Noskova. Droga do 1/8 finału wiedzie zatem dla Polki przez kraj naszych południowych sąsiadów.

