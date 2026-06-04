Rywalizacja Aryny Sabalenki z Dianą Sznajder było interesujące przede wszystkim z punktu widzenia polskiego kibica. Wszystko za sprawą Mai Chwalińskiej, która rozgrywa fenomenalne zawody i w środowe popołudnie awansowała do półfinału Roland Garros, co jest największym, życiowym sukcesem reprezentantki Polski. Niedługo potem na kort weszły Białorusinka i Rosjanka i wyłoniła się rywalka dla Chwalińskiej.

Faworytką była rzecz jasna Sabalenka, która typowana była do wygranej w całym turnieju. I pierwszy set przebiegał po myśli Białorusinki. Ta wygrała 6:3 i prezentowała się lepiej od rywalki. Taki stan rzeczy trwał do wyniku 4:1 w drugim secie. Sznajder straciła dwa gemy serwisowe i Sabalenka była na dobrej drodze do zwycięstwa w spotkaniu. Rosjanka zdołała jednak odrobić straty i co więcej, doprowadziła do wyrównania w rywalizacji.

Sabalence puściły nerwy. Padły niecenzuralne słowa

W decydującej partii Sabalenka "posypała się" zupełnie i nie była w stanie wygrać żadnego gema. Sznajder rozbiła rywalkę 6:0 i to ona sensacyjnie awansowała do półfinału Roland Garros i w czwartkowe popołudnie zawalczy z Chwalińską o wielki finał. Po stronie Białorusinki pojawiało się wiele nerwów na korcie i okazuje się, że miała również pretensje do swojego boksu i trenera, o czym pisze portal betnews.by.

Jak pokazują nagrania z kortu, Sabalenka w pewnym momencie odwróciła się do swojego boksu i wykrzyczała krótkie, acz wymowne zdanie. "Przecież ja sama ze sobą, ku***, rozmawiam" - wypaliła tenisistka do swoich najbliższych współpracowników. Według białoruskiego portalu, były to słowa skierowane do trenera Antona Dubrowa.

Zdaniem dziennikarzy Sabalenka nie była zadowolona z tego, że szkoleniowiec i jej boks udzielają jej rad i wykrzyczanym zdaniem dała temu wyraz. Również i po meczu nie zabrakło emocjonalnych wypowiedzi, bo tenisistka stwierdziła nawet, że "chce rzucić tenis". Przyznała, że porażka w drugim secie była dla niej trudnym momentem, którego nie zdała pokonać, co przełożyło się na wynik całego spotkania.

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Aryna Sabalenka Burak Akbulut AFP

Aryna Sabalenka Burak Akbulut AFP





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