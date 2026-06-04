Sabalence puściły nerwy. Dopiero teraz się wydało. Padły ostre wulgaryzmy

Damian Okła

Oprac.: Damian Okła

Tegoroczny Roland Garros obfituje w wiele niespodziewanych rozstrzygnięć, ale niewątpliwie największą sensacją turnieju jest porażka Aryny Sabalenki z Dianą Sznajder w ćwierćfinale. Wydawało się, że dla Białorusinki będzie to kolejny krok w kierunku triumfu, a okazało się, że plany na zwycięstwo na French Open musi odłożyć na co najmniej rok. Podczas meczu Sabalence ewidentnie puszczały nerwy.

Aryna Sabalenka rozkładająca ręce na korcie ziemnym.
Aryna SabalenkaIBRAHIM EZZATAFP

Rywalizacja Aryny Sabalenki z Dianą Sznajder było interesujące przede wszystkim z punktu widzenia polskiego kibica. Wszystko za sprawą Mai Chwalińskiej, która rozgrywa fenomenalne zawody i w środowe popołudnie awansowała do półfinału Roland Garros, co jest największym, życiowym sukcesem reprezentantki Polski. Niedługo potem na kort weszły Białorusinka i Rosjanka i wyłoniła się rywalka dla Chwalińskiej.

Faworytką była rzecz jasna Sabalenka, która typowana była do wygranej w całym turnieju. I pierwszy set przebiegał po myśli Białorusinki. Ta wygrała 6:3 i prezentowała się lepiej od rywalki. Taki stan rzeczy trwał do wyniku 4:1 w drugim secie. Sznajder straciła dwa gemy serwisowe i Sabalenka była na dobrej drodze do zwycięstwa w spotkaniu. Rosjanka zdołała jednak odrobić straty i co więcej, doprowadziła do wyrównania w rywalizacji.

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Sabalence puściły nerwy. Padły niecenzuralne słowa

W decydującej partii Sabalenka "posypała się" zupełnie i nie była w stanie wygrać żadnego gema. Sznajder rozbiła rywalkę 6:0 i to ona sensacyjnie awansowała do półfinału Roland Garros i w czwartkowe popołudnie zawalczy z Chwalińską o wielki finał. Po stronie Białorusinki pojawiało się wiele nerwów na korcie i okazuje się, że miała również pretensje do swojego boksu i trenera, o czym pisze portal betnews.by.

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Jak pokazują nagrania z kortu, Sabalenka w pewnym momencie odwróciła się do swojego boksu i wykrzyczała krótkie, acz wymowne zdanie. "Przecież ja sama ze sobą, ku***, rozmawiam" - wypaliła tenisistka do swoich najbliższych współpracowników. Według białoruskiego portalu, były to słowa skierowane do trenera Antona Dubrowa.

Zdaniem dziennikarzy Sabalenka nie była zadowolona z tego, że szkoleniowiec i jej boks udzielają jej rad i wykrzyczanym zdaniem dała temu wyraz. Również i po meczu nie zabrakło emocjonalnych wypowiedzi, bo tenisistka stwierdziła nawet, że "chce rzucić tenis". Przyznała, że porażka w drugim secie była dla niej trudnym momentem, którego nie zdała pokonać, co przełożyło się na wynik całego spotkania.

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Tenisistka w czarnej sukience z rakietą w dłoni zasłania twarz, wyrażając emocje podczas meczu na korcie otoczonym przez publiczność.
Aryna SabalenkaBurak AkbulutAFP
Kobieta w sportowym stroju z logo Nike na czarnej koszulce, patrzy w górę z poważnym wyrazem twarzy, w tle rozmyta publiczność na trybunach.
Aryna SabalenkaBurak AkbulutAFP


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