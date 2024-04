⁠Sabalence puściły hamulce. Dziennikarze zaskoczeni, padły niecenzuralne słowa

W poniedziałek ruszyły rozgrywki Porsche Tennis Grand Prix w Stuttgarcie, gdzie nie zabraknie topowych tenisistek z całego świata. Kibice wiele oczekują przede wszystkim od występów Igi Świątek, która pokazała się ze świetnej strony w turnieju Billie Jean King. Raszynianka walnie przyczyniła się do rozgromienia Szwajcarek 4:0 , a Polska zakwalifikowała się do finałów rozgrywek .

Mocna obsada turnieju w Stuttgarcie. Stawiły się największe rywalki Świątek

Białorusinka przeżywa bardzo trudny okres. W nocy z 17 na 18 marca zmarł jej partner - Konstantin Kołcow , a tenisistka wciąż nie otrząsnęła się po tak bolesnej stracie. Choć zrezygnowała na jakiś czas z działalności medialnej, nie chciała opuszczać startu w Stuttgarcie . 25-latka powoli wraca do kontaktów z dziennikarzami, którzy mieli do niej wiele pytań.

Na konferencji Sabalenki padły niecenzuralne słowa. Białorusinka "uderzyła pięścią w stół"

Podczas konferencji prasowej przed meczem z Paulą Badosą w Sabalence wyraźnie wezbrały emocje . Wróciła wspomnieniami do bolesnej porażki w półfinale French Open, kiedy to musiała uznać wyższość Karoliny Muchowej. Ambicja wiceliderki rankingu WTA została wówczas mocno podrażniona, co przyznała przed dziennikarzami.

To ciągle boli, ale powtarzam sobie, że nie przegrywam, tylko cały czas się uczę. Jeśli dojdę do tego samego etapu rywalizacji w tym sezonie, to nie ma k**** szans, żebym odpadła. Po prostu nie mogę

W Stuttgarcie zawodniczki będą rywalizowały na kortach ziemnych, które nie należą do ulubionych Sabalenki. Mimo to radzi sobie na nich względnie nieźle. Przez trzy lata z rzędu docierała do finałów turnieju, ale jeszcze nigdy nie udało jej się go wygrać. W ubiegłym roku lepsza od niej w finale była Iga Świątek. Polka wygrała 6:3, 6:4.