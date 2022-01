Serbski tenisista miał wystąpić na Australian Open w ramach medycznego wyjątku. Wciąż bowiem nie potwierdził, że zaszczepił się przeciwko COVID-19, a jest to wymagane, by wziąć udział w imprezie.



Australian Open: Co z Novakiem Djokoviciem? Jego apelacja została odroczona

34-latek przyleciał więc do Australii, lecz nie wpuszczono go do kraju. Został zatrzymany na lotnisku, na którym spędził kilka godzin. Ostatecznie jego wiza została unieważniona, co wiąże się z przymusem opuszczenia kraju.

Djoković odwołał się od tej decyzji, lecz rozpatrzenie jego apelacji odroczono do poniedziałku. Jak donosi "Mirror Sport", jego sprawa zostanie poddana analizie o godzinie 10.00 czasu miejscowego.



Informację tę potwierdza Callum Godde - dziennikarz "Australian Associated Press".



Czytaj także: Novak Djoković niewpuszczony do Australii. O co chodzi w tej aferze?



Adwokat Novaka Djokovicia zabrał głos w sprawie sytuacji Serba

Komentarz w sprawie poniedziałkowego przesłuchania Djokovicia wystosował jego adwokat - Nick Wood.



- Organizacja Tennis Australia przekazała, że do wtorku musi zdobyć ostateczne stanowisko w sprawie ewentualnego występu pana Djokovicia w turnieju w celu planowania - cytuje jego słowa na Twitterze Karen Sweeney.





Australijska Straż Graniczna także wydała komunikat w sprawie Djokovicia.



- Będziemy nadal upewniać się, że osoby przybywające na naszą granicę przestrzegają naszych przepisów i wymogów dotyczących wjazdu. Australijska Straż Graniczna może potwierdzić, że pan Djoković nie był w stanie przedstawić odpowiednich dowodów, by wjechać na terytorium Australii, a jego wiza została anulowana. Obcokrajowcy, którzy nie posiadają ważnej wizy przy wjeździe lub których wiza została anulowana, zostaną zatrzymani i oddaleni z kraju. Straż Graniczna może potwierdzić, że pan Djoković miał dostęp do swojego telefonu - czytamy.



