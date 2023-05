Są bezlitośni dla Hiszpanów. Padły poważne zarzuty. "Seksistowska przemoc"

Wciąż nie opadł kurz po ostatnim turnieju w Madrycie. Tenisistki miały wiele do zarzucenia organizatorom rozgrywek. Nawet Iga Świątek nie zamierzała się hamować w jednej kwestii. Liderka światowego rankingu WTA podczas ceremonii zamknięcia imprezy, wbiła szpilę Hiszpanom, żaląc się, że musiała występować na korcie w późnych godzinach wieczornych.

"Granie przed wami to prawdziwa przyjemność. Jednak granie o pierwszej w nocy nie jest dobrą zabawą. Mimo tego cieszę się, że przeszłam przez to doświadczenie, przetrwałam i zameldowałam się w finale"- dzieliła się przemyśleniami do kamery raszynianka.