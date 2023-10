Rzucono wyzwanie Świątek. Gigantyczna stawka, wkrótce wszystko się wyjaśni

Warto dodać, że za sam udział w trzech meczach fazy grupowej WTA Finals (nawet, jeśli się je przegra) zawodniczki otrzymają co najmniej 375 pkt , więc można z góry założyć scenariusz, że Iga i Aryna już wirtualnie mają te punkty i ten dystans 630 pkt , jakie będzie dzielić obie zawodniczki przed startem turnieju, Polka musiałaby odrobić na pozostałych 1125 pkt , które są do zdobycia podczas tych zmagań.

WARIANT 1: Sabalenka zdobywa 750 lub 830 pkt

WARIANT 2: Sabalenka zdobywa 625 pkt

Iga Świątek potrzebuje co najmniej 1375 pkt (2 zwycięstwa i 1 przegrana w fazie grupowej + wygrana w półfinale + wygrana w finale), by zostać liderką na koniec sezonu.

WARIANT 3: Sabalenka zdobywa 500 pkt

W tym przypadku 22-latka spod Raszyna musi zdobyć co najmniej 1250 pkt (1 zwycięstwo i 2 przegrane w fazie grupowej + wygrana w półfinale + wygrana w finale), by przejąć fotel liderki rankingu WTA na koniec roku.

WARIANT 4: Sabalenka zdobywa 375 pkt

Polka potrzebuje co najmniej 1080 pkt (1 zwycięstwo i 2 przegrane w fazie grupowej + wygrana w półfinale + wygrana w finale), by zostać liderką na koniec sezonu.

Widzimy zatem, że przez gwarancję co najmniej 375 pkt dla Aryny Sabalenki za sam udział w WTA Finals (zagranie 3 spotkań), Iga Świątek potrzebuje zdobyć co najmniej 1080 pkt (3 wygrane w fazie grupowej + wygrana w półfinale + przegrana w finale), żeby dać sobie szansę na przejęcie prowadzenia w rankingu WTA po finałach dla najlepszych tenisistek 2023 roku.



Realnie podsumowując te warianty (bardzo wątpliwe jest, by Sabalenka przegrała wszystkie trzy mecze grupowe) - Iga potrzebuje wygranej w WTA Finals, żeby dać sobie jakąkolwiek szansę na objęcie fotelu liderki rankingu. Okazja zatem jest, ale dużo zależy od występu obu zawodniczek. W teorii obecna liderka ma wszystko w swoich rękach, to ona jest z przodu.