Rzucił wyzwanie Djokoviciowi, Majchrzak nie dał mu szans. Koncert Polaka, totalna dominacja

Kamil Majchrzak ma już za sobą premierowy turniej po kontuzji, która zmusiła go do kreczu w trakcie meczu trzeciej rundy tegorocznego US Open. Nasz reprezentant wystąpił w zmaganiach rangi ATP Masters 1000 w Szanghaju i wypadł bardzo obiecująca. Po raz pierwszy w historii awansował do najlepszej "32" w tych rozgrywkach, pokonując po drodze dwóch Amerykanów - Ethana Quinna oraz Brandona Nakashimę. Szczególnie cenne okazało się zwycięstwo z drugim tenisistą z USA, bowiem posiadał on rozstawienie przy swoim nazwisku.

Polak zakończył udział w imprezie na etapie trzeciej rundy, ulegając Alexowi de Minaurowi. Australijczyk pewnie wygrał pierwszego seta, w drugim nawiązała się większa rywalizacja. Po siódmym gemie to Majchrzak miał nawet przewagę przełamania. W końcówce więcej sił zachował jednak przeciwnik, przez co to de Minaur zwyciężył 6:1, 7:5. Całościowo Kamil mógł zapisać swój występ na duży plus - zwłaszcza, że nie miał większych oczekiwań wobec pierwszego startu po przerwie spowodowanej urazem.

Po kilku dniach spędzonych w Szanghaju, nasz reprezentant powrócił do Europy. Dzisiaj przyszło mu zainaugurować cykl turniejów rozgrywanych w hali. W pierwszej rundzie ATP 250 w Sztokholmie trafił na Filipa Misolicia - notowanego na 95. miejscu w rankingu, czyli o 20 lokat niżej niż Polak. Co ciekawe, obaj tenisiści wygrali w tym sezonie zmagania rangi Challenger w naszym kraju - Austriak okazał się najlepszy na mączce w Poznaniu, a zawodnik pochodzący z Piotrkowa Trybunalskiego triumfował na kortach twardych w Kozerkach.

Filip dotarł w tym sezonie do trzeciej rundy Roland Garros, gdzie stoczył batalię z Novakiem Djokoviciem. Nawierzchnia ma tutaj kluczowe znaczenie, bowiem choćby po ostatnich wynikach Misolicia można zauważyć, że zdecydowanie lepiej czuje się na cegle. Po tym, jak błyszczał na kortach o nawierzchni ziemnej, przyszedł czas słabszych występów na hardzie. Do Sztokholmu przybył z serią 6 porażek z rzędu. Przełamał się dopiero w Szwecji, przechodząc dwustopniowe eliminacje po trzysetowych pojedynkach. Zdecydowanym faworytem dzisiejszej rywalizacji był zatem nasz reprezentant.

ATP Sztokholm: Kamil Majchrzak kontra Filip Misolić w pierwszej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Filipa. Polak od początku szukał swoich szans na przełamanie, wygrał pierwsze dwie wymiany. Później Austriak zanotował jednak powrót ze stanu 0-30 i jako pierwszy objął prowadzenie. Po zmianie stron to Misolić wywierał presję na 75. rakiecie świata. Zrobiło się 15-40, a to oznaczało dwie szanse dla rywala naszego tenisisty na 2:0. Filip próbował podpuszczać Majchrzaka, stosował sporo slajsów. W kluczowym momencie akcji przy drugiej okazji na przełamanie to Austriak popełnił jednak błąd, posyłając piłkę w korytarz deblowy. Finalnie Polak doprowadził do remisu.

Jak się później okazało - to był bardzo istotny moment. W trzecim gemie Kamil wywalczył pierwszego breaka i przejął kontrolę nad wydarzeniami. Przeciwnik zaczął popełniać coraz więcej błędów, co pozwalało naszemu reprezentantowi na kontrolowanie sytuacji na korcie. W trakcie siódmego rozdania Misolić posiadał w sumie trzy szanse na trzecie "oczko", ale nie wykorzystał żadnej z nich. Później pojawiła się piłka na przełamanie, po której Majchrzak wyszedł na 5:2 i serwował po zwycięstwo w partii. Austriak walczył jeszcze do końca, posiadał dwa break pointy powrotne. Ostatecznie Kamil nie pozwolił swojemu rywalowi na zgarnięcie kolejnego "oczka". Set zakończył się wynikiem 6:2.

Początek drugiej części pojedynku przebiegał podobnie do pierwszej. W drugim secie Misolić posiadał w sumie dwie okazje na przełamanie. Ale Majchrzak robił wszystko, by nie wpuścić rywala do gry. I po tym, jak Kamil wyrównał na 1:1, znów pognał po przełamanie. Później potwierdził to własnym podaniem i miał już dwa "oczka" przewagi. Po chwili pojawiła się nawet szansa dla naszego reprezentanta na podwójnego breaka. I niewiele brakowało, by akcja zakończyła się powodzeniem. Austriak w ostatniej chwili odwrócił losy wymiany, a potem złapał kontakt z Polakiem.

Co się odwlecze, to jednak nie uciecze. W siódmym gemie Majchrzak dopiął swego i tak jak w pierwszej partii, przy stanie 5:2 serwował po zamknięcie seta, a w tym przypadku - także całego spotkania. Kamil wywiązał się ze swojego zadania, mimo że musiał jeszcze bronić break pointa. Ostatecznie triumfował 6:2, 6:2 i zameldował się w drugiej rundzie ATP 250 w Sztokholmie. O ćwierćfinał powalczy z Sebastianem Kordą. Będzie to okazja do rewanżu za porażkę poniesioną kilka tygodni temu w Winston-Salem. Mecz zaplanowano na środę jako drugi od godz. 14:00 (po starciu Arthur Fery - Lorenzo Sonego).

