Ryzykowna taktyka Igi Świątek. Matkowski: "Postąpiła jak Novak Djoković"

Michał Białoński, Interia: Cała Polska z wielkim apetytem czeka na tegoroczny Wimbledon. Nie tylko z uwagi na liderkę światowego rankingu Igę Świątek, ale też Huberta Hurkacza, który w finale turnieju w Halle dość łatwo uporał się z męską "jedynką" Daniiłem Miedwiediewem. Nie można zapominać też o Magdzie Linette, która na trawie w Eastbourne pokonała Riske i Kovinić. Co pan, dwukrotny deblowy ćwierćfinalista Wimbledonu, o tym sądzi?

Marcin Matkowski: Faktycznie od dawna, a może nawet nigdy nie mieliśmy tak rozbudzonych nadziei, szczególnie za sprawą Igi i Huberta. Iga jest główną faworytką. Nie tak wielką jak turnieju Rolanda Garrosa, ale i tak jest największą faworytką.

A Hubert Hurkacz?

- Jest w wąskim gronie osób, które są rozpatrywane do jak najlepszych i jak najdalszych startów. Sytuacja jest faktycznie bez precedensu. Dla nas fantastyczne jest to, że mamy dwóch świetnych singlistów, którzy są w ścisłym gronie faworytów do wygrania Wimbledonu. Oczywiście na końcu kort i tak wszystko zweryfikuje. Natomiast możemy z optymizmem patrzyć na ten turniej.

Iga Świątek przyjęła taktykę Novaka Djokovicia

Z jednej strony olbrzymim plusem dla Igi Świątek jest trwająca już 18 dni przerwa po Rolandzie Garrosie, bo miała końską dawkę 47 meczów w niespełna pięć miesięcy. To niemal tyle, ile w całym zeszłym roku. Z drugiej jednak, czy nie zabraknie jej drobnego choćby przetarcia na trawie?

Gdy Iga wygrała Rolanda Garrosa, od razu pomyślałem, że zrezygnuje z pozostałych startów przed Wimbledonem. Tak jak to wielokrotnie robił Novak Djoković. Na jego przykładzie widać, że nie ma problemu, żeby po przerwie, bez przetarcia na trawie, wygrywać w Wimbledonie. Iga jest bardzo obciążona meczami, ma ich sporo za sobą, ale też ma wielką pewność siebie i stanowi postrach dla innych zawodniczek. Marcin Matkowski

Oczywiście dużo lepiej byłoby zagrać turniej na nawierzchni trawiastej jeszcze przed Wimbledonem, ale ważniejsze dla Igi były odpoczynek i regeneracja, niż granie na siłę turnieju, kiedy tak naprawdę meczów nie potrzebowała.

A przygotowanie do trawy?

- Dla Igi będą nim pierwsze dwa mecze w Wimbledonie, a jeśli w nich pójdzie dobrze - powodów do obaw nie widać - to na pewno będzie przygotowana do dalszej części turnieju i to bardzo dobrze.

Marcin Matkowski: Ostatnie kroki na trawie należy wydreptać

Gdy Piotra Roberta Radwańskiego poprosiłem o wskazanie największej różnicy między grą na trawie a na pozostałych nawierzchniach, wskazał na inne odbicie, poślizg piłki, który przypomina nawet grę na parkiecie. A pan co by wymienił jako specyfikę gry na trawie?

- Poruszanie się na niej. Jest zupełnie inne niż na pozostałych nawierzchniach. Trzeba niżej pracować na nogach. Mówiąc kolokwialnie, na kortach twardych, czy ziemnych można twardo postawić nogę i wiedzieć, że ona zostanie, a na trawie trzeba pracować bardziej delikatnie, ostatnie kroki należy wydreptać niż postawić jeden duży krok, bo to grozi poślizgnięciem nogi. Dlatego poruszanie jest zupełnie inne.

Matkowski: Iga Świątek jedyną jasno świecącą latarnią w każdym meczu

Iga Świątek, zgodnie z oczekiwaniami, została rozstawiona jako numer "jeden". Gdyby miał pan wskazać jej największą rywalkę, to kto by to był? Stawka za jej plecami jawi się jako niesamowicie wyrównana.

- Szczerze mówiąc, mógłbym wymienić od sześciu do 10 dziewczyn, które pretendują do miana faworytek, a i tak o pięć bym się pomylił. W kobiecym tenisie jest teraz trudno naprawdę cokolwiek przewidzieć. Iga jest jedyną latarnią, która jasno świeci w każdym swoim występie. Reszta zawodniczek to jest trochę znak zapytania. Natomiast jestem ciekawy, jak zagra Serena Williams, która wraca po rocznej przerwie. Ona zawsze jest największa gwiazdą i ikoną kobiecego tenisa. To bardzo ciekawe, jak ona sobie poradzi na kortach w Londynie.

Matkowski: Hurkacz ograł Miedwiediewa, ale mnie bardziej zachwycił w meczu z Kyrgiosem

Pokonując w Halle Miedwiediewa, Hubert Hurkacz pokazał, że należy się z nim liczyć i to na poważnie. Czy można mówić już o presji ciążącej na naszym tenisiście? Jest turniejową "siódemką" w Londynie.

- Myślę, że dodatkowej presji Hubert nie będzie na siebie nakładał. Natomiast zwycięstwo w turnieju w Halle miało swój wydźwięk. Na mnie jednak nie finał z Miedwiediewem, tylko zwycięstwo nad Nickiem Kyrgiosem wywarło większe wrażenie. Oczywiście pokonanie Miedwiediewa, światowej "jedynki", jest bardziej medialne. Natomiast dla mnie Kyrgios jest dużo bardziej niebezpiecznym zawodnikiem na trawie i pokonanie go po bardzo ciężkim meczu, w trzech setach, 7-6 w trzecim secie potwierdziło, że Hubert bardzo dobrze gra końcówki.

Dlatego uważam, że Hubert jest dobrze przygotowany do Wimbledonu i przede wszystkim jest bardzo pewny siebie. Jeśli tylko dobrze wejdzie w turniej, w dwóch pierwszych meczach wszystko ułoży się po jego myśli, to na pewno możemy mieć dużą pociechę z Huberta, który przecież w zeszłym roku był w półfinale. Mam nadzieję na co najmniej powtórzenie tego wyniku.

Zdjęcie Hubert Hurkacz wygrał turniej w Halle / David Inderlied / PAP

Matkowski: ATP i WTA skrzywdziły zawodników. Wimbledon i tak sobie poradzi

Jak pan ocenia fakt, że ATP i WTA, w reakcji na niedopuszczenie Rosjan i Białorusinów, odebrało punkty Wimbledonowi? Anglicy rozważali nawet wkroczenie na drogę sądową. Przez brak punktów Wimbledon przypomina trochę igrzyska olimpijskie, na których rywalizowaliście tylko o medale i o prestiż.

- Dla mnie to mocno niezrozumiała sytuacja. Niewłaściwa decyzja ze strony ATP i WTA.

Uważam, że Wimbledon podjął słuszną decyzję w sprawie Rosjan i Białorusinów. Argument ATP i WTA o dyskryminacji Rosjan i Białorusinów jest zupełnie nietrafiony. Przecież wystarczy spojrzeć na Ukrainę, na to, co się tam dzieje. Giną ludzie, którzy również są całkowicie niewinni. Chyba niektóre państwa, niektóre osoby inaczej to postrzegają. Być może my, wschodnia flanka Unii Europejskiej, granicząca z Rosją i Ukrainą, inaczej postrzegamy to niebezpieczeństwo i widzimy dokładnie, jak wygląda sytuacja na Ukrainie. Słabe zachowanie ATP i WTA, które tak naprawdę nie uderzyły w Wimbledon, tylko we wszystkich zawodników, jacy wystartują w Londynie. Marcin Matkowski

Wimbledon świetnie sobie radzi po tej sankcji nałożonej na niego. Wystarczy spojrzeć na listę startujących tenisistów. Tylko pojedyncze wycofania, większość z powodu kontuzji. Jedyne osoby, które powiedziały, że nie zagrają z powodu braku punktów, to Eugenie Bouchard i być może Naomi Osaka. A to jest bardzo mało, jeżeli chodzi o dwa turnieje męskie i damskie. To też pokazuje, że Wimbledon jest największym turniejem na świecie i czy tam się gra bez punktów czy z punktami, to i tak wszyscy będą chcieli walczyć o zwycięstwo.

Rozmawiał: Michał Białoński, Interia

