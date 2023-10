Rywalki Igi Świątek wycofują się na potęgę. Wszystkie myślą tylko o jednym

Dwie pierwsze występowały w Pekinie. Tenisistka z Atlanty doszła nawet do półfinału , gdzie jednak nie miała najmniejszych szans ze Świątek . Tym sam Polka przerwała passę 16 kolejnych meczowych zwycięstw rywalki , która była najdłuższa w obecnym sezonie.

Tymczasem Karolina Muchova nie może grać z powodu urazu nadgarstka. Ostatnim turniejem Czeszki był wielkoszlemowy US Open w Nowym Jorku, gdzie odpadła w półfinale, ulegając późniejszej triumfatorce Gauff.

Tenis. W Cancun będziemy mieć nową triumfatorkę finałów WTA

Wiemy już, jaka jest obsada imprezy w Cancun. Jeśli wszystkie panie będą zdrowe, to ósemkę finalistek tworzą: Sabalenka, Świątek, Gauff, Rybakina, Amerykanka Jessica Pegula , Czeszki Marketa Vondroušova i Muchova oraz Tunezyjka Ons Jabeur .

I na pewno będzie nowa triumfatorka tego turnieju , bo żadna z wymienionych jeszcze go nie wygrała.

My liczymy, że może to być Świątek, która w Pekinie pokazała naprawdę dobry tenis. Po meczu półfinałowym Gauff odniosła się nawet do medialnej narracji, że Polka nie miała dobrego sezonu.